Дни скидок пройдут в торговле Минска в декабре

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в декабре в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ 1, 13, 15, 20, 22, 27, 29 декабря будет продавать непродовольственные товары дешевле на 20-22%, а 6 и 8 декабря - на 25% на отдельные их группы. Для держателей дисконтных карт каждый понедельник декабря предоставляется скидка 20%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками 6, 8, 13, 27, 29 декабря (скидка 22% на непродовольственные товары), а с 20 по 24 декабря предложит скидку 27% на непродовольственные товары от суммы чека Br20,19. Для держателей дисконтных карт 7, 14, 28 декабря цены снижены на 25% в секциях непродовольственных товаров.

"Универмаг Беларусь" 4, 11, 18 декабря предоставит скидку 23% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары, каждый понедельник декабря - 8% на продовольственные товары для пенсионеров на основании пенсионного удостоверения. Для держателей дисконтных карт 1-2, 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 декабря непродовольственные товары будут дешевле на 25%, продовольственные - на 5%.

Торговый дом "На Немиге" проводит акции каждую среду, субботу, воскресенье декабря (скидка 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары). С 3 по 23 декабря отдельные группы непродовольственных товаров подешевеют на 30%, а 24 и 25 декабря - непродовольственные - на 27%, продовольственные - на 5%. Для держателей дисконтных карт скидочные дни - четверг и пятница (27% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары).

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду и пятницу (23% на непродовольственные товары), а также каждую субботу декабря (26% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт - 3, 10, 17, 24 декабря (25% на непродовольственные товары).

Магазины торгового центра "Столица" с 23 по 31 декабря предложат скидки от 10% до 70%.

В ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская,131, ул. Богдановича,78, ул. Мясникова,35) - каждые вторник и пятницу декабря - минус 20%.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская,26) дни скидок проходят каждую среду декабря (скидка 15%). С 1 по 31 декабря скидки на отдельные товары достигнут 30%.

Снижают цены на 15% "Северянка" (ул. Ангарская,38) - на отдельные группы товаров каждый четверг и субботу, "Вильнюс-1" (ул. Калиновского,55) - каждую среду, субботу, "Сандрик" (просп. газеты "Правда",40) - каждый вторник (на отельные группы товаров), "1000 мелочей" (ул. Калинина,1) - каждый четверг, а также 24 декабря.

"Вероника" (ул. Притыцкого,38) объявляет скидки 20% каждый вторник, четверг, пятницу, "Гаспадар и Гаспадыня" (проспект Независимости,131/1) - каждую среду и 28 декабря.

"Богатырь" (ул. Притыцкого,32) приглашает за покупками по сниженным на 15% ценам каждую среду и четверг, "Лянок" (проспект Независимости,46) - каждую среду и субботу (товары дешевле на 20%), "Пальмира" (ул. Шугаева,3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%.

В "Сантехоборудовании" (ул. Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) состоятся 6, 13, 20 декабря - минус 20%, с 27 по 30 декабря - минус 25%, 31 декабря - минус 30%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-