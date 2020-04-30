Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые организации Минска в мае, как и прежде, проведут акции "Дни скидок", сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Магазины торгового центра "Столица" 1, 2, 3 мая предложат скидки до 50%.

ЦУМ 1-3, 7-10, 14-17, 21-24 и 28-31 мая будет продавать непродовольственные товары со скидками до 30%, продовольственные - дешевле на 5%. С 17 по 30 мая скидки составят до 45% на более чем 100 непродовольственных товаров. Для держателей дисконтных карт 4, 11, 18 и 25 мая предоставляется скидка 20%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам: скидка 27% на непродовольственные товары, а также по пятницам - 33% на эту же группу покупок. Также универмаг предложит 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая снижение цен на 35% на непродовольственные товары стоимостью от Br35 за одну штуку.

Универмаг "Беларусь" 1-3 и 9-10 мая предоставит скидку 30% на непродовольственные товары и 10% на продовольственные, а также каждый вторник и среду мая - 25% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные. Для держателей дисконтных карт 7-8, 14-17, 21-24, 28-31 мая непродовольственные товары будут дешевле на 27%, продовольственные - на 5%. В интернет-магазине весь май действует скидка 27% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше Br3, при самовывозе предоставляется скидка, действующая в универмаге на момент покупки.

Торговый дом "На Немиге" проводит акции каждую среду (скидки до 35% на непродовольственные товары). С 1 по 10 мая будут скидки до 30% на непродовольственные товары и 33% на товары для дома. Также 14, 15 мая скидка на непродовольственные товары составит до 35%. Скидка 5% предоставляется на продовольственные товары каждые понедельник, среду и пятницу месяца. 2 и 9 мая выходные дни.

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье (30% на непродовольственные товары).

Торговый центр "Радзивилловский" обещает два раза в мае снизить цены - до 50% на отдельные группы товаров (подробная информация об акции будет размещаться на сайте организации). Также будут действовать акционные предложения "два по цене одного" и скидки на товары собственного производства, 30, 31 мая - минус 20% на непродовольственные товары.

В ОАО "Алеся" (ул.Старовиленская, 131, ул.Богдановича, 78, ул.Мясникова, 35) 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 мая - минус 20%, а с 4 по 29 мая - минус 20% при единовременной покупке стоимостью свыше Br120.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26) дни скидок проходят каждую среду (минус 20%), по вторникам предусмотрено снижение цен на 20% для пенсионеров и многодетных семей. Весь май - минус 25% на отдельные группы товаров.

Снижают цены на 15% "Северянка" (ул.Ангарская, 38) (на отдельные группы товаров каждые вторник, четверг и субботу), "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) (весь май).

Магазин "Богатырь" (ул.Притыцкого, 32) предлагает скидку в 20% каждую среду и четверг.

Магазин "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) приглашает за выгодными покупками каждый четверг (минус 20% на весь ассортимент, кроме товаров на других акциях). Весь май пройдет со скидками до 30% на отдельный ассортимент товаров.

Магазины "Гаспадар и Гаспадыня" (пр.Независимости, 131/1) снижает цены каждую среду на 22% на весь ассортимент, "Лянок" - каждые понедельник, среду и субботу на 18%, "Вероника" (ул.Притыцкого, 38) - весь май на 30% на отдельные группы товаров.

В "Сантехоборудовании" (ул.Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) проводятся 7, 14, 21, 28 мая - минус 20%, 26 мая - минус 30%.

"Детский мир" по адресу Логойский тракт, 25/1 предложит 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28 мая скидки 10%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-