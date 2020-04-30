Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 30 апреля 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:30 Главврач 6-й больницы Минска: резерв аппаратов ИВЛ пока полностью не задействован Регионы
17:15 Дмитрий Шульга возглавил юниорскую сборную Беларуси по хоккею Спорт
17:04 В Минске по бульвару Шевченко 1-3 мая ограничат движение транспорта Регионы
17:01 Годовая инфляция в I квартале ускорилась из-за негативных внешних факторов - Нацбанк Экономика
16:59 РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков Общество
16:50 ФОТОФАКТ: Весна в лесопарке "Пышки" в Гродно Регионы
16:48 Лицеисты МЧС совместно с суворовцами записали видео в поддержку белорусских медиков Общество
16:46 В Слуцком районе пьяный мотоциклист-бесправник пытался скрыться от ГАИ Происшествия
16:42 ТЦСОНы и волонтеры выполнили почти 10,6 тыс. заявок по доставке продуктов и лекарств Общество
16:36 Жалоб на таксистов в налоговую стало больше - МНС о проверках и частых нарушениях Происшествия
16:31 Цена на площадку возле светомузыкального фонтана в Бресте возросла на аукционе в 230 раз Регионы
16:20 Как поступить, если в связи с COVID-19 не продлили контракт - отвечает адвокат Общество
16:03 Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае Регионы
15:53 ФОТОФАКТ: ТРЦ Galleria доставляет горячее питание сотрудникам 3-й подстанции скорой помощи в Минске Регионы
15:46 Реконструкцию мемориала "Рыленки" завершают в Дубровенском районе Регионы
15:45 Эксперты ООН призвали США отменить санкции против Кубы В мире
15:40 В Витебске лицеист подделал справку для бесплатного проезда в транспорте Происшествия
15:38 Союзные парламентарии проведут видеомост к 75-летию Победы Общество
15:37 В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности Экономика
15:35 В борьбе с коронавирусом нужен честный диалог пациента и врача - медик Регионы
15:32 Музей истории ВОВ готовит выставку "Герои войны на Красной площади" Культура
15:18 Лучшие фото БЕЛТА в апреле Культура
15:16 Важно соблюдать все элементарные меры безопасности - врач районной больницы Регионы
15:05 ФОТОФАКТ: Весенний сезон сбора чая в Китае Калейдоскоп
14:49 В Чашникском районе мужчина застрелил кабана: возбуждено уголовное дело Происшествия
14:47 Городокское райпо будет ликвидировано Регионы
14:46 БКК договорилась о поставках калия в Китай по $220 за тонну Экономика
14:42 Нелегальную партию спирта изъяли в Добрушском районе Происшествия
14:40 Браславские музейщики разработали новые туристические маршруты по озерному краю Регионы
14:37 Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Турции В мире
Все новости
Все новости
Регионы
30 апреля 2020, 16:03

Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае

Фото из архива
Фото из архива

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые организации Минска в мае, как и прежде, проведут акции "Дни скидок", сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Магазины торгового центра "Столица" 1, 2, 3 мая предложат скидки до 50%.

ЦУМ 1-3, 7-10, 14-17, 21-24 и 28-31 мая будет продавать непродовольственные товары со скидками до 30%, продовольственные - дешевле на 5%. С 17 по 30 мая скидки составят до 45% на более чем 100 непродовольственных товаров. Для держателей дисконтных карт 4, 11, 18 и 25 мая предоставляется скидка 20%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам: скидка 27% на непродовольственные товары, а также по пятницам - 33% на эту же группу покупок. Также универмаг предложит 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая снижение цен на 35% на непродовольственные товары стоимостью от Br35 за одну штуку.

Универмаг "Беларусь" 1-3 и 9-10 мая предоставит скидку 30% на непродовольственные товары и 10% на продовольственные, а также каждый вторник и среду мая - 25% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные. Для держателей дисконтных карт 7-8, 14-17, 21-24, 28-31 мая непродовольственные товары будут дешевле на 27%, продовольственные - на 5%. В интернет-магазине весь май действует скидка 27% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше Br3, при самовывозе предоставляется скидка, действующая в универмаге на момент покупки.

Торговый дом "На Немиге" проводит акции каждую среду (скидки до 35% на непродовольственные товары). С 1 по 10 мая будут скидки до 30% на непродовольственные товары и 33% на товары для дома. Также 14, 15 мая скидка на непродовольственные товары составит до 35%. Скидка 5% предоставляется на продовольственные товары каждые понедельник, среду и пятницу месяца. 2 и 9 мая выходные дни.

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье (30% на непродовольственные товары).

Торговый центр "Радзивилловский" обещает два раза в мае снизить цены - до 50% на отдельные группы товаров (подробная информация об акции будет размещаться на сайте организации). Также будут действовать акционные предложения "два по цене одного" и скидки на товары собственного производства, 30, 31 мая - минус 20% на непродовольственные товары.

В ОАО "Алеся" (ул.Старовиленская, 131, ул.Богдановича, 78, ул.Мясникова, 35) 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 мая - минус 20%, а с 4 по 29 мая - минус 20% при единовременной покупке стоимостью свыше Br120.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26) дни скидок проходят каждую среду (минус 20%), по вторникам предусмотрено снижение цен на 20% для пенсионеров и многодетных семей. Весь май - минус 25% на отдельные группы товаров.

Снижают цены на 15% "Северянка" (ул.Ангарская, 38) (на отдельные группы товаров каждые вторник, четверг и субботу), "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) (весь май).

Магазин "Богатырь" (ул.Притыцкого, 32) предлагает скидку в 20% каждую среду и четверг.

Магазин "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) приглашает за выгодными покупками каждый четверг (минус 20% на весь ассортимент, кроме товаров на других акциях). Весь май пройдет со скидками до 30% на отдельный ассортимент товаров.

Магазины "Гаспадар и Гаспадыня" (пр.Независимости, 131/1) снижает цены каждую среду на 22% на весь ассортимент, "Лянок" - каждые понедельник, среду и субботу на 18%, "Вероника" (ул.Притыцкого, 38) - весь май на 30% на отдельные группы товаров.

В "Сантехоборудовании" (ул.Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) проводятся 7, 14, 21, 28 мая - минус 20%, 26 мая - минус 30%.

"Детский мир" по адресу Логойский тракт, 25/1 предложит 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 27, 28 мая скидки 10%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск скидки торговля
Новости рубрики Регионы
Главврач 6-й больницы Минска: резерв аппаратов ИВЛ пока полностью не задействован
Фото из архива В Минске по бульвару Шевченко 1-3 мая ограничат движение транспорта
ФОТОФАКТ: Весна в лесопарке "Пышки" в Гродно
Фото из архива Цена на площадку возле светомузыкального фонтана в Бресте возросла на аукционе в 230 раз
ФОТОФАКТ: ТРЦ Galleria доставляет горячее питание сотрудникам 3-й подстанции скорой помощи в Минске
Мемориальный комплекс "Рыленки". Фото из архива Реконструкцию мемориала "Рыленки" завершают в Дубровенском районе
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели
Детские пособия, социальные пенсии, доплаты и надбавки пенсионерам увеличатся с 1 мая
В Беларуси выздоровели и выписаны 2386 пациентов с COVID-19
100 месяцев рассрочки в престижных жилых комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев"!
Топ-новости
В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на $238 млн
Главврач Гродненской инфекционной больницы: мы обеспечены необходимыми средствами защиты
До +18°С ожидается в Беларуси 1 мая
БКК договорилась о поставках калия в Китай по $220 за тонну
Как поступить, если в связи с COVID-19 не продлили контракт - отвечает адвокат
В Беларуси подготовят меры для стабильной работы промышленности
РЕПОРТАЖ: "Работаем весь день, иногда до утра" - как энтузиасты организовали производство защиты для медиков
Дни скидок пройдут в торговле Минска в мае
Важно соблюдать все элементарные меры безопасности - врач районной больницы
Нацбанк: новшества по кредитам направлены на защиту прав клиентов банков
Месяц российской самоизоляции, или Почему пока не дает результатов карантин
БОКК начало кампанию по сбору проднаборов для наиболее подверженных COVID-19
Регистрация на ЦТ начинается 2 мая, заявления от абитуриентов ждут по электронной почте
В Беларуси планируют урегулировать вопрос возвращения денег туристам за путевки
Беларусь рассчитывает привлечь ресурсы АБИИ для поддержки банковской системы
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.