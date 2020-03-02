Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 2 марта 2020
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
21:16 Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-5 марта Регионы
21:01 Имена представителей Беларуси на "Славянском базаре в Витебске - 2020" назовут в прямом телеэфире Культура
20:48 Воронюк: конкурс "100 идей для Беларуси" дает молодежи возможность реализовать уникальные проекты Общество
20:42 Перспективы достижения Целей устойчивого развития обсудили в МИД Беларуси Политика
20:30 Команда Минского областного кадетского училища победила на слете патриотов "Равнение на Победу" Регионы
20:27 Экстренное заседание Совета ЕС по ситуации с мигрантами запланировано на 4 марта В мире
20:12 В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения Экономика
20:01 БГК имени Мешкова разгромил "Пекин" в первом матче 1/8 финала SEHA-лиги Спорт
19:39 Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте Регионы
19:34 Исполком УЕФА утвердил места финалов европейских кубковых турниров Спорт
19:26 Азербайджанская Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн т нефти - "Белнефтехим" Экономика
19:25 "Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года Экономика
18:57 Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала серебро турнира серии Гран-при в Эстонии Спорт
18:38 В ЕЭК сменился министр по торговле Экономика
18:25 Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска Регионы
18:14 В Словении умер художник-бунтарь и концептуалист Улай В мире
18:11 Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас Экономика
18:06 Бюджет ФСЗН за 2019 год исполнен с профицитом за счет взносов на профпенсии Общество
18:05 Март в Беларуси ожидается теплее обычного Общество
18:03 Перепрофилирование коек в медучреждениях связано с сезонным подъемом ОРИ - Минздрав Общество
18:01 Витебчанин под видом строителя выманил более Br13 тыс. Происшествия
17:57 В Минской области с аукционов чаще всего покупают объекты со скидкой 80% Регионы
17:52 Беларусь ограничивает ввоз птицы из регионов Польши и Вьетнама из-за птичьего гриппа Экономика
17:50 Спиваков: приезжаю в Беларусь, как к себе домой Культура
17:45 ВОЗ отмечает оперативность и открытость Беларуси при реагировании на коронавирус Общество
17:42 VI Международный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…" пройдет в Беларуси 3-9 марта Афиша
17:36 В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав Общество
17:29 Белорусские аграрии приступили к весенним полевым работам Экономика
17:16 Беларусь и Эстония приступили к реализации договора о соцобеспечении Общество
17:09 В четырех районах Могилевской области началась посевная Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
02 марта 2020, 19:39

Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в марте в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ 5-8, 12-14, 19-21 и 26-28 марта будет продавать непродовольственные товары со скидками до 30%, продовольственные - дешевле на 5%. Для держателей дисконтных карт каждый понедельник марта предоставляется скидка 22%.

ГУМ с 2 по 5 марта предлагает непродовольственные товары с предпраздничной скидкой 35%, с 6 по 8 марта - 33%. Со следующей недели универмаг приглашает за выгодными покупками каждые вторник и четверг (скидка 27% на непродовольственные товары), а также каждую субботу (минус 30% на непродовольственную группу). По средам, за исключением 4 марта, будет предложена скидка 35% при сумме чека от Br35. Для держателей дисконтных карт 13, 20 и 27 марта цены снижены на 28% в секциях непродовольственных товаров, 1, 15, 22 и 29 марта - на 30%.

"Универмаг Беларусь" 9, 10, 14-17 и 21-24 марта предоставит скидку 30% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные; 28 и 29 марта - 35% на непродовольственные и 10% на продовольственные товары, а также 30% на детский ассортимент. 4-8 марта на 35% дешевле будут подарки для женщин (все товары, кроме мужского и детского ассортимента, которые будут продаваться со скидкой 30%), также на 10% подешевеют продукты. Для держателей дисконтных карт 11-13, 18-20, 25-27 марта непродовольственные товары будут дешевле на 32%, продовольственные - на 5%, а также товары детского ассортимента - на 30%. И 30 и 31 марта указанные группы товаров подешевеют соответственно на 35%, 10% и 30%.

Торговый дом "На Немиге" с 2 по 8 марта предлагает непродовольственные товары дешевле на 35%. И проводит с 5 марта акции с четверга по воскресенье (скидка 33% на непродовольственные товары), также по средам (до 35%). Скидка 5% предоставляется на продовольственные товары каждые понедельник, среду и пятницу месяца. Для держателей дисконтных карт скидочные дни с 9 марта - понедельник и вторник (до 35% на непродовольственные товары).

"Кирмаш" объявляет скидки 6-8 марта и далее каждую среду, пятницу, субботу и воскресенье месяца (30% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт скидочные дни по понедельникам - минус 32%.

Магазины торгового центра "Столица" 21 и 22 марта предложат скидки до 50%.

В ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская,131, ул. Богдановича,78, ул. Мясникова,35) - каждые вторник и пятницу месяца - минус 20%. Также на 25% подешевеют товары 7 марта. И весь месяц скидка в 20% предоставляется при единовременной покупке на сумму свыше Br120.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская,26) дни скидок для пенсионеров и многодетных семей проходят каждый вторник, а для всех покупателей - каждую среду, а также 6-8 и 13 марта. Скидки в перечисленные дни достигнут 20%.

Снижают цены на 15% "Северянка" (ул. Ангарская,38) - на отдельные группы товаров каждые вторник, четверг и субботу, "Богатырь" (ул. Притыцкого,32) - каждую среду и четверг, а также 6-8 марта. "Пальмира" (ул. Шугаева,3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%.

Магазин "1000 мелочей" (ул. Калинина,1) приглашает за выгодными покупками каждый четверг (минус 20% на весь ассортимент), весь месяц отдельные группы товаров можно приобрести дешевле на 30%. На отдельные группы товаров весь месяц предлагают скидки ЗАО "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) - от 15% до 30%, ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - от 30% до 70% (плюс 6-8 марта - минус 30 % на весь ассортимент товаров).

Магазин "Гаспадар и Гаспадыня" (проспект Независимости,131/1) снижает цены каждую среду на 22% на весь ассортимент, а также 6 марта - на 25%; "Лянок" (проспект Независимости,46) - каждые понедельник, среду и субботу (товары дешевле на 18%).

В "Сантехоборудовании" (ул. Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) объявлены по четвергам - минус 20%, 24 марта - минус 30%.

Фирменный магазин "Луч" весь месяц предлагает отдельные группы товаров со скидкой от 20% до 45%.

Магазин "Детский мир" (Логойский тракт 25/1) снижает на 10% цены 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 марта.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
акция Минск скидки торговля
Новости рубрики Регионы
Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске 3-5 марта
Фото Миноблисполкома Команда Минского областного кадетского училища победила на слете патриотов "Равнение на Победу"
Фото из архива Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска
Фото из архива В Минской области с аукционов чаще всего покупают объекты со скидкой 80%
Во время праздника сева в ОАО "Кировский райагропромтехснаб" В четырех районах Могилевской области началась посевная
Владимир Скачек. Фото из архива Привокзальную площадь в Могилеве оформят в едином стиле к концу года
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: белорусы выбрали путь социального диалога, и мы не раз убеждались в его перспективности
Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас
Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе
Прощай, зима – весне дорогу! В столичном комплексе "Маяк Минска" отметили Масленицу
Топ-новости
В Беларуси зарегистрированы три случая коронавируса - Минздрав
В соглашение о поставках газа в Беларусь из России внесены и подписаны изменения
Руководители госорганов в марте проведут приемы граждан в Совмине
"Белнефтехим" не исключает реверсных поставок нефти через Польшу по "Дружбе" до конца года
Прошедшая зима в Беларуси была самой теплой за всю историю метеонаблюдений
Караев вручил нагрудные знаки за содействие милиции
Горячая телефонная линия по вопросам коронавирусной инфекции открыта для жителей Минска
Дни скидок пройдут в торговле Минска в марте
"Белпочта" предлагает бесплатно отправить открытку к 8 Марта
К 75-летию Великой Победы. Женщины и война. Архивные фото БЕЛТА
Минск в 2021 году впервые примет Конгресс УЕФА
Победителями и призерами московской олимпиады по программированию стали 15 белорусских школьников
Беларусь и Эстония приступили к реализации договора о соцобеспечении
Белорусская гимнастка Екатерина Галкина завоевала серебро турнира серии Гран-при в Эстонии
Дожди и до +15°С ожидается в Беларуси 3 марта
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.