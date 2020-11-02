Дни скидок пройдут в торговых объектах Минска в ноябре

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в ноябре в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Магазины торгового центра "Столица" 27, 28, 29 ноября устраивают "Черную пятницу", предлагая скидки до 70%.

ЦУМ 4-7, 11-14, 18, 19, 25, 26 ноября предлагает на непродовольственные товары скидку до 25%, на продовольственные - 5%, а 21 и 28 ноября скидка на непродовольственные товары составит 27%. Для держателей дисконтных карт 3 ноября предоставляется скидка 20% на непродовольственные товары, а каждый понедельник месяца есть возможность сэкономить при покупке 20% стоимости.

ГУМ приглашает за выгодными покупками 12, 13, 16, 19, 20, 23, 30 ноября, а также каждый вторник и воскресенье месяца (скидка 25% на непродовольственные товары). В предпраздничные дни (акция "К дню рождения ГУМа!") 5, 6 и 7 ноября цены на непродовольственные товары будут снижены на 35%, скидка в 33% будет действовать 26-28 ноября. Также 2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 30 ноября универмаг предложит 30%-ную скидку на непродовольственные товары ценой от Br30 (за 1 шт., 1 м).

"Универмаг Беларусь" 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 ноября снижает на 20% цены на непродовольственные товары, на продовольственные - на 5%. Также непродовольственные товары можно будет приобрести дешевле на 28% 6 и 7 ноября, продовольственные товары в эти дни подешевеют на 10%. Щедрые скидки запланированы 13-14 ноября: до 50 % на широкий ассортимент товаров, а также 28% - на непродовольственные товары, 10% - на продовольственные товары. Выгодные покупки можно сделать 20, 21 и 27, 28 ноября - цены ниже на 30% на непродовольственные товары, и на 10% - на продовольственные.

Весь ноябрь в интернет-магазине универмага предлагается скидка 25% на все непродовольственные товары розничной ценой свыше Br5, при самовывозе предоставляется скидка, действующая на момент покупки. Для держателей дисконтных карт универмаг предлагает 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 30 ноября 27%-ную скидку на непродовольственные товары, 5%-ную - на продовольственные.

Торговый дом "На Немиге" приглашает за выгодными покупками в непродовольственном сегменте 11, 18, 25 ноября (скидки до 27%), 1, 8, 12-15, 19-22, 26-29 ноября (до 23%). Также с 4 по 7 ноября будут снижены цены (до 28%) на непродовольственные товары; с 9 по 15 ноября на 27% подешевеет обувь женского и мужского ассортимента; с 16 по 22 ноября - на такой же процент ковры, ковровые изделия, светильники, одеяла и подушки; с 23 по 29 ноября - верхняя одежда женского и мужского ассортимента. И каждый понедельник, среду и пятницу можно купить со скидкой 5% продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт скидочный день - понедельник (до 27% на непродовольственные товары).

"Кирмаш" объявляет скидки на непродовольственные товары ценой выше Br1: каждые понедельник и среду - 33%, с четверга по воскресенье - 28%.

В ОАО "Алеся" (ул.Старовиленская, 131, ул.Богдановича, 78, ул.Мясникова, 35) каждые вторник, пятницу и субботу ноября - минус 25%.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26) дни скидок проходят каждую среду месяца (скидка 20%), а по вторникам аналогичная скидка предоставляется пенсионерам и многодетным. И весь месяц скидки на отдельные товары будут достигать 25%.

Снижает цены на 15% на отдельные группы товаров "Северянка" (ул.Ангарская, 38) - каждый вторник, четверг и субботу, а "Сандрик" (проспект Газеты "Правда", 40) весь месяц предлагает отдельные товары со скидкой от 15 до 30%.

По четвергам на 20% будет дешевле весь ассортимент, кроме акционных товаров, в ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1). И весь месяц скидки на отдельные товары будут доходить до 30%.

"Вероника" (ул.Притыцкого, 38) объявляет скидки до 70% на отдельные группы товаров весь месяц.

"Гаспадар и Гаспадыня" (пр.Независимости, 131/1) приглашает каждую среду за покупками с 22%-ной скидкой.

В магазине "Лянок" (пр.Независимости, 46) каждые понедельник, среду и субботу товары будут дешевле на 18%. "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15-20%.

В "Сантехоборудовании" (ул.Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) назначены по четвергам - 20%, а 24 ноября цена снизится уже на 30%.

В фирменном обувном магазине "Луч" (ул.Кирова, 4) отдельные товары весь ноябрь будут дешевле на 20-25%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-