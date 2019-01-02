Дни скидок проведет торговля Минска в январе

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в январе в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ЦУМ 12, 17, 19, 24, 26, 31 января предлагает на отдельные группы непродовольственных товаров скидку 20%, на продовольственные - 5%. Для держателей дисконтных карт 5, 7, 14, 21, 28 января предоставляется скидка 18%.

ГУМ приглашает за выгодными покупками каждые четверг и субботу (скидка 23% на непродовольственные товары), а для держателей дисконтных карт каждую пятницу января цены снижены на 25% в секциях непродовольственных товаров.

"Универмаг Беларусь" 8 и 15 января предоставит скидку 20% на непродовольственные товары и 5% - на продовольственные. Для держателей дисконтных карт 3-6, 10-13, 16-31 января непродовольственные товары будут дешевле на 23%, продовольственные - на 5%.

Торговый дом "На Немиге" проводит акции каждую среду, субботу, воскресенье января (скидка 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары). В праздничный день 7 января дешевле на 20% можно будет купить непродовольственные и на 5% - продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт скидочный день - пятница (22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары).

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду и пятницу (23% на непродовольственные товары), а также 5 и 12 января (25% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт - 14, 21 и 28 января (25% на непродовольственные товары).

Магазины торгового центра "Столица" 19 и 20 января предложат скидки до 50%.

В ОАО "Алеся" (ул.Старовиленская,131, ул.Богдановича,78, ул.Мясникова,35) - каждые вторник и пятницу января - минус 20%.

В ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская,26) дни скидок проходят каждую среду месяца (скидка 15%). С 1 по 31 января скидки на отдельные товары достигнут 25%.

Снижают цены на 15% на отдельные группы товаров "Северянка" (ул.Ангарская,38) - каждый четверг и субботу, "Вильнюс-1" (ул.Калиновского,55) - каждую среду, субботу, "Сандрик" (просп. Газеты "Правда",40) - каждый вторник (на отдельные группы товаров), "1000 мелочей" (ул.Калинина,1) - каждый четверг.

"Вероника" (ул.Притыцкого,38) объявляет скидки от 20% до 60% каждый вторник, четверг, пятницу, а 7, 14, 19 января - 26% от суммы чека свыше Br59,9.

"Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости,131/1) приглашает каждую среду за покупками с 20-процентной скидкой.

"Богатырь" (ул.Притыцкого,32) приглашает за покупками по сниженным на 15% ценам каждую среду и четверг, "Лянок" (просп.Независимости,46) - каждую среду и субботу (товары дешевле на 20%), "Пальмира" (ул.Шугаева,3/1) весь месяц реализует отдельные группы товаров со скидкой 15%.

В "Сантехоборудовании" (ул.Щербакова, 30) дни скидок (на все товары, кроме акционных, уцененных) назначены по четвергам - минус 20%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-