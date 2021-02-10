Дни здоровья для продвижения грамотного фитнеса проведут в спортзалах Минска

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Здоровый фитнес" запускают в столице, сообщили БЕЛТА в Минском городском центре здоровья.

С 2019 года столичных приверженцев здорового образа жизни радуют мероприятиями проекта "Минск - здоровый город". В этот раз для привлечения населения в спортивные объекты минчанам будут прививать основы правильного фитнеса - с дозированными нагрузками и обучением навыкам самоконтроля за состоянием своего здоровья.

С 11 февраля на базе фитнес-центра по ул. Железнодорожная, 138 пройдет первый День здоровья: с 9.00 до 13.00 и с 17.00 до 20.00 для посетителей будут работать научная, консультативная и информационная площадки. На первой все желающие смогут бесплатно пройти диагностику основных заболеваний, измерить артериальное давление, частоту сердечных сокращений, оксигенацию, глюкометрию, биоимпеданс. На второй специалисты расскажут о результатах пройденного исследования и дадут консультации по ведению здорового образа жизни. Дополнительные информационные материалы можно будет получить на третьей площадке.

Помимо всего перечисленного, посетителям предложат заполнить паспорт здоровья участника проекта "Здоровый фитнес". В перспективе он будет видоизменен в электронное приложение для мобильного телефона.-0-