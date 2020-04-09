До 14% веса не хватало в партиях фасованных продуктов в магазинах Гомельской области

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Недовесы фасованных продуктов в магазинах Гомельской области по отдельным товарам составили до 14% в 2019 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Областная инспекция в прошлом году проверила 50 наименований фасованных товаров, в 62% в упаковках не хватало до 14% продукции. Это крупы, кондитерские изделия, подсолнечное масло, рыбные консервы, бобовые. Большинство товаров - российского производства.

В шести партиях подсолнечного масла торговых марок "Жемчужина Поволжья", "Волжские Зори", "Масло от Яночки", "Кубанская семечка" (Россия) было недолито до 3% продукта в каждую упаковку.

Не раз выявлялись нарушения со стороны фасовщиков круп и бобовых культур торговых марок "Благая", "Фермер" (недовес до 2% товара). "Также во всех подвергнутых испытаниям упаковках рыбных консервов "Кальмар шинкованный без кожицы натуральный" (ООО "Фортуна Крым") массовая доля кальмара в среднем составила 30%, что не соответствовало указанному на маркировке "не менее 125 г (67%)", - отметили в областном Госстандарте. В фасовках кондитерских изделий производства Турции был недовес до 14%, сладостей из Украины - до 5%.

Бракованные партии изъяты из продажи. "Однако это не исключает аналогичные нарушения по другим партиям недобросовестных фасовщиков. К примеру, уже в текущем году выявлены две партии подсолнечного масла торговых марок "Кухарка" и "Счастье есть" производства России. В каждой бутылке номинальным объемом 800 мл не хватало до 30 мл", - рассказали в областной инспекции.

Госстандарт продолжает контроль в торговых сетях региона.-0-