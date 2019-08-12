До 150 человек в сутки обращаются в кабинет неотложной офтальмологической помощи в Минске

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 150 человек в сутки обращаются в кабинет неотложной офтальмологической помощи, который работает на базе 10-й городской клинической больницы в Минске, сообщил журналистам заведующий отделением микрохирургии №2 больницы Владимир Рубис, передает корреспондент БЕЛТА.

Кабинет неотложной помощи работает круглосуточно и оказывает экстренную помощь прежде всего жителям Минска, поступают сюда и тяжелые пациенты со всей республики. В основном обращаются с травмой органа зрения, острыми состояниями (нарушением кровообращения, некомпенсированным приступом глаукомы, отслойкой сетчатки и др.).

"Пациенты приходят как самостоятельно, так и по направлению поликлиник. Иногда их доставляют службой скорой помощи", - сказал Владимир Рубис. Медики проводят диагностику и оказывают первую помощь, при необходимости выполняют экстренные операции.

По словам заведующего отделением, в последнее время в основном обращаются пациенты с бытовыми травмами. Значительно уменьшилось число тех, кто пострадал в результате нарушения техники безопасности на производстве.-0-