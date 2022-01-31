До Br50 тыс. на проект: конкурс гражданских инициатив стартует в Гродненской области

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области стартует конкурс гражданских инициатив, посвященный Году исторической памяти. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном Совете депутатов.

Организаторами конкурса выступают областной Совет депутатов и Гродненская областная ассоциация местных Советов депутатов при поддержке Гродненского облисполкома. Главные цели конкурса - поддержка и стимулирование гражданских инициатив для решения социально значимых вопросов на местном уровне.

Посвящен конкурс Году исторической памяти, при этом предусмотрено сразу несколько направлений. В том числе поддержку могут получить гражданские инициативы, направленные, на сохранение и популяризацию истории белорусского государства и белорусского народа, развитие родного края, благоустройство территорий, памятников. Также организаторы готовы поддержать проекты по сохранению традиционных белорусских духовно-нравственных ценностей в сферах образования, науки, культуры, искусства и духовного развития личности. Еще одно направление - патриотическое воспитание молодежи.

Проекты на конкурс будут приниматься на протяжении февраля. Согласно положению, отбор гражданских инициатив проводят районные и городские Советы депутатов. В дальнейшем проекты направляются для конкурсного отбора в Гродненскую областную ассоциацию местных Советов депутатов. Уже весной победители конкурса смогут приступить к реализации проектов. На каждый из проектов-победителей предусмотрено финансирование в сумме Br40-50 тыс. Эти деньги выделят из бюджета. Среди обязательных условий конкурса - реализация проекта до конца 2022 года, а также его софинансирование (в размере не менее 10%).

В облсовете Депутатов подчеркнули, что конкурс направлен на вовлечение граждан в общественно-политическую, социально-экономическую, культурно-образовательную деятельность. Среди его задач также формирование активной гражданской позиции и гражданского самосознания. Кроме того, конкурс позволит поощрить и распространить лучшие практики активного участия граждан в местном самоуправлении, а также поможет в дальнейшей реализации гражданских общественных инициатив.

С положением конкурса подробней можно ознакомиться на сайтах облисполкома и райисполкомов, а также на страницах областной и районных газет.-0-