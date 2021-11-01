До конца 2025 года в Кличеве планируют ввести 5 арендных домов для молодых специалистов

1 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Кличеве планируют построить 5 арендных 12-квартирных жилых домов для молодых специалистов. Объекты будут введены в районном центре до конца 2025 года, рассказал корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Кличевского райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Черных.

"Первый арендный дом для молодых специалистов появится уже к концу ноября этого года, - отметил Константин Черных. - Это будет одноподъездное трехэтажное здание с современной планировкой и уютными одно- и двухкомнатными квартирами. Так, интересным элементом в строении станут панорамные окна и французские балконы. Объект расположен на ул. Социалистической в молодом развивающемся районе, где активно ведется многоквартирная жилая застройка. Расположенные здесь дома были построены за последние 10 лет".

В новые квартиры заселятся молодые работники соцкультбыта и строительной отрасли. По словам заместителя председателя райисполкома, строительство нового арендного жилья будет способствовать привлечению и закреплению молодых специалистов в районном центре - как правило, наличие жилплощади, пусть и арендной, играет решающую роль в вопросе выбора рабочего места. Кроме того, это способствует созданию семей среди молодежи.

"Сегодня на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Кличевском райисполкоме стоят 450 человек, из которых более 50 - представители многодетных семей, - заключил Константин Черных. - Ежегодно район прирастает по количеству введенных квадратных метров. Так, если в прошлом году было построено около 3 тыс. кв.м, то в этом мы преодолеем планку в 4,1 тыс. кв.м. В каждом из новых домов 5-6 квартир запланировано под арендное жилье".-0-