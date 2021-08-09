До конца лета осталось 23 дня! Успейте инвестировать выгодно! Покупайте квартиры в квартале "Евразия" по старым ценам!

Осень уже близко, а это значит, осталось не так много времени, чтобы купить квартиру в многофункциональном комплексе Minsk World ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ! Не упускайте шанс стать обладателем недвижимости в одном из ярких и комфортных кварталов нового комплекса!

Также сейчас в комплексе проходит сразу несколько акций, а значит у клиентов есть возможность получить дополнительные скидки! Скидку 1% получают участники акции "Квартирный бум" при покупке определенных квартир в домах "Сан-Франциско", "Квебек", "Ванкувер", "Монреаль", "Новый Орлеан", "Александрия", "Касабланка", "Гонконг", "Токио", "Киото", "Москва", "Вальс", "Твист", "Танго", "Сочи", "Валенсия", "Санкт-Петербург".

А клиенты, которые продают свои квартиры в агентствах недвижимости-партнерах компании, при покупке квартиры в комплексе Minsk World могут получить скидку 100 базовых величин или 2900 рублей, выполнив условия акции "Лови момент! Переезжай в новостройку!".

Подробности узнавайте по телефону 7675 или по городским номерам +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Почему покупка недвижимости в Minsk World – это выгодное вложение?

1. Получайте собственное жилье

Вместо того, чтобы ежемесячно тратить 300-500 долларов на оплату съемного жилья, вы можете купить квартиру в Minsk World в рассрочку и платить эти деньги за собственную недвижимость.

2. Сдавайте в аренду

Даже если у вас уже есть своя квартира, можно купить еще одну и сдавать ее. То есть получать 300-400 долларов каждый месяц, ничего не делая.

3. Перепродавайте

Если нет желания и времени заниматься сдачей недвижимости, ее можно перепродать. Цена квартиры, купленной на этапе котлована, после завершения строительства существенно вырастает.

Эксперты рынка советуют обращать внимание на проекты крупных застройщиков, например, многофункциональные комплексы. В этом смысле Minsk World – идеальный вариант! Покупая квартиру здесь, клиент может на себе ощутить такие преимущества как транспортная доступность и развитая инфраструктура.

Например, внутри квартала "Евразия" запроектирован детский сад, игровые и спортивные площадки, велосипедные парковки, зеленые зоны для отдыха и выгула домашних животных. В пешей доступности появятся школы, взрослая и детская поликлиники, медицинский центр, магазины, спортзалы и кафе.

Так квартал «Евразия» будет выглядеть с высоты птичьего полета

В шаговой доступности – остановки наземного транспорта и метро. Станция "Ковальская Слобода" уже работает в пешей доступности, "Аэродромная" строится в границах комплекса.

Всё необходимое в одном районе!

Квартал находится через дорогу от большого городского парка, который станет зеленым сердцем комплекса. Здесь появится много сочной зелени и цветов, фонтаны и зоны отдыха, спортивные и игровые площадки.

В комплексе будет свой островок природы

Главная цель архитекторов комплекса Minsk World – сделать внутреннюю территорию каждого квартала максимально удобной и безопасной. И "Евразия" не исключение. Территория организована по принципу "двор без машин", это значит, что детей можно будет спокойно отпустить на игровую или спортивную площадку, а шум транспорта не будет мешать комфорту жильцов.

Квартал "Евразия" - подходящее решение для тех, кто хочет быть в отдалении от шумной и активной городской жизни. Центром притяжения комплекса будут Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall, они находятся через квартал. То есть до них будет удобно добираться пешком, но огни города не помешают отдыхать и наслаждаться спокойствием.

Деловой квартал МФЦ

ТРЦ Mara Mall

Новостройки здесь, как и в любом другом квартале Minsk World, сочетают в себе стиль мегаполиса и функциональный комфорт. Все квартиры – свободной планировки с панорамными окнами, высотой потолков от 2,7 до 3 метра, помещения легко зонировать на свое усмотрение.

Готовый дом «Москва» в квартале «Евразия» на рендерах (слева) и в реальности (справа)

В квартале "Евразия" купить квартиру можно в домах "Санкт-Петербург", "Тбилиси", "Ереван", "Баку", "Москва" и "Екатеринбург".

Инвестировать в недвижимость здесь выгодно еще и потому, что застройщик предлагает удобные условия:

· Скидки при 100% оплате

· Рассрочка от 12 до 100 месяцев с первоначальным взносом от 10% в зависимости от выбранного дома

· Специальные кредитные программы: ОАО "Белинвестбанк" предлагает кредиты от 12,87%, ОАО "Банк БелВЭБ" - от 16,9%

Купить недвижимость в многофункциональном комплексе Minsk World можно в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 47 городах страны: Брест, Барановичи, Пинск, Иваново, Витебск, Новополоцк, Верхнедвинск, Докшицы, Орша, Барань, Болбасово, Дубровно, Лепель, Полоцк, Чашники, Толочин, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Светлогорск, Чечерск, Петриков, Калинковичи, Гродно, Лида, Новогрудок, Слоним, Дятлово, Кореличи, Могилев, Бобруйск, Кировск, Быхов, Шклов, Костюковичи, Мстиславль, Чаусы, Жодино, Борисов, Заславль, Молодечно, Клецк, Слуцк, Солигорск, Несвиж, Фаниполь. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

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