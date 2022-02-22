Доблесть, мужество, благородство: офицерский бал впервые проходит в Гомеле

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Офицерский бал в честь Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси впервые проходит в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.
В общественно-культурном центре собрались офицеры Гомельского гарнизона, учащиеся Гомельского кадетского училища, курсанты военно-транспортного факультета БелГУТа. Участников бала приветствовал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. "Искренне поздравляю вас с Днем защитников Отечества. И делаю это с большим удовольствием, поскольку речь идет о людях, выбравших самую благородную и самую мужественную профессию - защищать Родину", - сказал губернатор.
Он обратил внимание, что сегодня как никогда за почти три десятилетия независимости Беларусь нуждается в сохранении суверенитета. "Экономические санкции, информационные войны, откровенные провокации, искажение истории, подмена нравственных ценностей - коллективный Запад использует против нашего народа весь свой вредоносный арсенал", - подчеркнул Иван Крупко.
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