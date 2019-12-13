Добро, которое нужно дарить - в Могилевской области проходит телемарафон "Согреем детские сердца"

13 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Было, есть и будет такое понятие, как добро. И его нужно дарить, особенно в канун Нового года. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Марочкова во время телемарафона "Согреем детские сердца".

Пятый телемарафон проходит сегодня в прямом эфире телеканала "Беларусь 4". Могилев". Главные герои - дети, которые нуждаются в помощи и особом внимании. И те, кто готов им помочь и подарить веру в новогодние чудеса. В студию областного телевидения пришли более 50 гостей: чиновники, депутаты, представители трудовых коллективов и мелкого бизнеса, общественность и волонтеры. Журналисты телерадиокомпании подготовили видеосюжеты о жизни и судьбе детей, которым необходима поддержка.

Начальник управления по образованию Могилевского горисполкома Ирина Новикова и массажист Вадим Лазакович во время телемарафона

Ведущая Ирина Бордиловская

Во время телемарафона

Во время телемарафона

"Так сложилось, что у нас есть дети, которым не хватает семейного тепла. А Новый год - праздник семейный. Мы собрались здесь для того, чтобы поделиться с детьми частичкой тепла. Они должны знать и понимать, что, несмотря ни на что, есть взрослые, которые их не оставят одних. Потому что было, есть и будет такое понятие, как добро. И его нужно дарить. Особенно в канун Нового года", - подчеркнула Татьяна Марочкова.

Воспитанники Весновского дома интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития и заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Марочкова

Профсоюзные организации традиционно пришли с подарками. Мальчику Саше Орешко подарили путевку в оздоровительный лагерь "Сосны", оказали финансовую помощь на приобретение медицинского оборудования для Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Сейчас здесь проживают 162 человека, из которых 15 - паллиативные детки. По словам заведующей медицинским отделением Весновского дома-интерната Инны Голымако, помощь, которую их учреждение получает уже несколько лет во время телемарафона, - неоценимый вклад в здоровье, развитие и адаптацию детей.

Василина Силина пришла на телемарафон с уверенностью, что все мечты сбываются. "Мы узнали, что Василина мечтала о велосипеде, - рассказал военный комиссар Могилевской области, председатель Могилевской областной организации РОО "Белая Русь" Александр Горошкин. - Она умеет и любит кататься, летом брала велосипед у соседского мальчика. Вместе с офицерским собранием области решили помочь исполниться маленькому желанию девочки. Мы подарили ей велосипед, специально переоборудованный для особенностей ее руки". В прямом эфире девочке отдали подарок. Василина от неожиданности даже немного растерялась, но вскоре расплылась в счастливой улыбке.

Военный комиссар Могилёвской области Александр Горошкин, Василина Силина с мамой Ингой Силиной

Василина Силина

Военный комиссар Могилевской области Александр Горошкин вручил велосипед Василине Силиной

Еще одна заветное желание исполнилось в студии областного телевидения. Алексей Дроздов - юный и талантливый художник - всегда хотел попробовать себя в компьютерной графике, но для этого мальчику был необходим графический планшет. "Поддерживать начинания детей - обязанность каждого взрослого. Мы узнали о заветной мечте Леши. Но планшет без компьютера работать не может. Потому сегодня "Белая Русь" подарила мальчику и то, и другое", - сказал Александр Горошкин.

С новым компьютером Алексей Дроздов

"Я до сих пор не могу поверить, что это все теперь мое. Очень неожиданный и невероятно долгожданный подарок. Я еще ни разу не пробовал себя в компьютерной графике, надеюсь, у меня все получится", - поделился Леша.

Представители управления Следственного комитета по Могилевской области - постоянные участники телемарафона "Согреем детские сердца". "Дети нуждаются в доброте, атмосфере новогоднего праздника. Наш коллектив никогда не остается в стороне от помощи детям. Мы с 2012 года участвуем в республиканской акции "Наши дети", уже не первый год - в благотворительном телемарафоне, - отметил начальник управления кадров и идеологической работы УСК по Могилевской области Сергей Каралев. - Мы помогаем, а в ответ получаем самую большую награду - счастливые детские улыбки".

Начальник управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области Ярослав Федорчик и начальник управления кадров управления Следственного комитета по Могилевской области Сергей Каралев

На сегодняшний день только в Могилеве проживают 923 ребенка, имеющих статус инвалида. Такие дети особенно ждут чудес в новогодние праздники, и каждый из нас может помочь их мечтам сбыться.

Представители детского дома семейного типа Тамары Савиной

Алеся из детского дома семейного типа Тамары Савиной

Организаторами телемарафона "Согреем детские сердца" выступают Могилевское областное отделение "Белорусский детский фонд", телерадиокомпания "Могилев" при поддержке Могилевского областного исполнительного комитета.-0-

Фото Олега Фойницкого