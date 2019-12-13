Добро, которое нужно дарить - в Могилевской области проходит телемарафон "Согреем детские сердца"

13 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Было, есть и будет такое понятие, как добро. И его нужно дарить, особенно в канун Нового года. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Татьяна Марочкова во время телемарафона "Согреем детские сердца".
Пятый телемарафон проходит сегодня в прямом эфире телеканала "Беларусь 4". Могилев". Главные герои - дети, которые нуждаются в помощи и особом внимании. И те, кто готов им помочь и подарить веру в новогодние чудеса. В студию областного телевидения пришли более 50 гостей: чиновники, депутаты, представители трудовых коллективов и мелкого бизнеса, общественность и волонтеры. Журналисты телерадиокомпании подготовили видеосюжеты о жизни и судьбе детей, которым необходима поддержка.
"Так сложилось, что у нас есть дети, которым не хватает семейного тепла. А Новый год - праздник семейный. Мы собрались здесь для того, чтобы поделиться с детьми частичкой тепла. Они должны знать и понимать, что, несмотря ни на что, есть взрослые, которые их не оставят одних. Потому что было, есть и будет такое понятие, как добро. И его нужно дарить. Особенно в канун Нового года", - подчеркнула Татьяна Марочкова.
Профсоюзные организации традиционно пришли с подарками. Мальчику Саше Орешко подарили путевку в оздоровительный лагерь "Сосны", оказали финансовую помощь на приобретение медицинского оборудования для Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Сейчас здесь проживают 162 человека, из которых 15 - паллиативные детки. По словам заведующей медицинским отделением Весновского дома-интерната Инны Голымако, помощь, которую их учреждение получает уже несколько лет во время телемарафона, - неоценимый вклад в здоровье, развитие и адаптацию детей.
Василина Силина пришла на телемарафон с уверенностью, что все мечты сбываются. "Мы узнали, что Василина мечтала о велосипеде, - рассказал военный комиссар Могилевской области, председатель Могилевской областной организации РОО "Белая Русь" Александр Горошкин. - Она умеет и любит кататься, летом брала велосипед у соседского мальчика. Вместе с офицерским собранием области решили помочь исполниться маленькому желанию девочки. Мы подарили ей велосипед, специально переоборудованный для особенностей ее руки". В прямом эфире девочке отдали подарок. Василина от неожиданности даже немного растерялась, но вскоре расплылась в счастливой улыбке.
Еще одна заветное желание исполнилось в студии областного телевидения. Алексей Дроздов - юный и талантливый художник - всегда хотел попробовать себя в компьютерной графике, но для этого мальчику был необходим графический планшет. "Поддерживать начинания детей - обязанность каждого взрослого. Мы узнали о заветной мечте Леши. Но планшет без компьютера работать не может. Потому сегодня "Белая Русь" подарила мальчику и то, и другое", - сказал Александр Горошкин.
"Я до сих пор не могу поверить, что это все теперь мое. Очень неожиданный и невероятно долгожданный подарок. Я еще ни разу не пробовал себя в компьютерной графике, надеюсь, у меня все получится", - поделился Леша.
Представители управления Следственного комитета по Могилевской области - постоянные участники телемарафона "Согреем детские сердца". "Дети нуждаются в доброте, атмосфере новогоднего праздника. Наш коллектив никогда не остается в стороне от помощи детям. Мы с 2012 года участвуем в республиканской акции "Наши дети", уже не первый год - в благотворительном телемарафоне, - отметил начальник управления кадров и идеологической работы УСК по Могилевской области Сергей Каралев. - Мы помогаем, а в ответ получаем самую большую награду - счастливые детские улыбки".
На сегодняшний день только в Могилеве проживают 923 ребенка, имеющих статус инвалида. Такие дети особенно ждут чудес в новогодние праздники, и каждый из нас может помочь их мечтам сбыться.
Организаторами телемарафона "Согреем детские сердца" выступают Могилевское областное отделение "Белорусский детский фонд", телерадиокомпания "Могилев" при поддержке Могилевского областного исполнительного комитета.-0-
Фото Олега Фойницкого