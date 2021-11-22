Добрые дела и любовь к родине: Могилевский институт МВД провел онлайн-конкурс

22 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский институт МВД провел онлайн-конкурс "#Элементарно_Ватсон", участниками которого стали около 100 ребят со всей республики. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель вуза Марина Громыко.

"Каждый год для ребят мы готовили масштабные дни открытых дверей. К нам в гости приезжали школьники со всей страны, а творческие коллективы института ездили в гости к ребятам. Однако теперь из-за сложившейся эпидемической ситуации на замену привычным форматам профориентационной работы пришли новые. Уже второй год мы проводим онлайн-конкурс, площадкой для которого стали социальные сети. И судя по реакции наших участников, такой формат ребятам пришелся по вкусу", - рассказала Марина Громыко.

Длился конкурс три недели. На протяжении всего этого времени в специальной закрытой группе в соцсетях конкурсанты получали задания и вводные для их выполнения. На первом этапе ребята в реальном времени демонстрировали свои знания истории правоохранительных органов, демонстрировали логику и скорость мышления. "Во второй части нашего конкурса ребятам нужно было сделать фото с тем человеком, который их вдохновляет, и рассказать о нем. Школьники публиковали посты-благодарности своим родителям, учителям и сотрудникам правоохранительных органов", - рассказала официальный представитель милицейского вуза.

Следующий этап творческого сражения - видео-конкурс. По его условиям, конкурсанты снимали видео длиной до пяти минут, где рассказывали о том, за что любят свой город или особое место в нем.

Финальным этапом стала "Неделя добрых дел". В течение семи дней школьники старались сделать как можно больше добрых дел и помочь тем, кто в этом нуждался. Для оценки своей работы они выкладывали посты в интернете, сопровождая их специальными хештегами.

Победителями конкурса стали Владислав Курашев и Елена Малащенко из Калинковичей, Анна Куртенкова из Мстиславля, Виктор Маньковский из Минска и Дарья Сниткова из Жлобинского района. "Победителей пригласили в Могилевский институт МВД, провели экскурсию, вручили подарки. После для наших гостей была организована экскурсия по областному центру. Как оказалось, никто из ребят до этого не был в Могилеве, - отметила Марина Громыко. - Многие из школьников после знакомства с вузом всерьез задумались о поступлении в будущем к нам".-0-