Дочь защитника Брестской крепости: чтить ветеранов и память погибших нужно обязательно

8 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проводить мероприятия в честь живущих ветеранов и в память о погибших в войну нужно обязательно. Такое мнение сегодня высказала журналистам дочь защитника Брестской крепости Алексея Наганова Надежда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Такие мероприятия проводить правильно. Чтить и живущих защитников, и память всех погибших нужно обязательно, не забывать об их подвиге, - считает Надежда Наганова. - День Победы встречаю со слезами на глазах. Когда приглашают выступить на каких-то мероприятиях, всегда думаю, что лучше бы отец был жив и сам рассказал о войне, защитниках крепости. К сожалению, его нет, но спасибо, что о нем помнят".

Лейтенант Алексей Наганов погиб, командуя взводом, при обороне Тереспольских ворот Брестской крепости. Он посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Дочь Надежда родилась после его смерти. "Вначале об отце рассказывала мама, потом я съездила на его родину - в Ульяновскую область России. Собирала его образ: был большим жизнелюбом, веселым, отзывчивым, очень любил детей. Был по натуре лидером, может, из-за того что самый старший из братьев в семье. Умел играть на гитаре, балалайке", - рассказала об отце-герое Надежда Алексеевна.

Накануне Дня Победы она возложила цветы к бюсту Алексея Наганова. Вместе с ней память защитника почтили председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский и глава Администрации Ленинского района Бреста Валентин Милошевский. Подобные мероприятия с немногочисленным представительством накануне 9 Мая проходят повсеместно: брестчане посещают памятные места, поздравляют ветеранов.

"Праздник большой, Великой Победе - 75 лет. Часто вспоминаю разговоры с дедушкой, который воевал. Он говорил, что мы всегда должны помнить защитников. Искренне благодарны нашим ветеранам, желаем им крепкого здоровья, долгой жизни. В эти дни поздравляем их индивидуально, соблюдая санитарно-гигиенический режим", - подчеркнул Валентин Милошевский.

В Бресте проживают 360 ветеранов Великой Отечественной войны и пострадавших от ее последствий, в том числе 90 участников боевых действий.-0-

Фото Вадима Якубёнка