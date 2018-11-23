Договоры на достройку домов "Тамбаза" минчанам предложат после доработки проекта

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоры по долгостроям "Тамбаза" со сроками, стоимостью квадратного метра и графиками внесения платежей подготовят после доработки проектно-сметной документации и ее экспертизы, сообщил сегодня на встрече с держателями жилищных облигаций по вопросу завершения строительства жилых домов в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний (2-я очередь) и квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Тиражная (4-я очередь) глава администрации Советского района Юрий Трущенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы находимся на стадии сбора проектной документации. Чтобы посмотреть, кто на какую квартиру претендует, предлагаем заполнить анкету и заключить с УКСом Советского района предварительные договоры. Договоры долевого строительства со сроками, стоимостью и графиками внесения платежей предусмотрены к заключению после обследования незавершенных объектов строительства, на основании которого будет доработан проект, пройдена экспертиза, сформирована цена", - отметил Юрий Трущенко.

Он пояснил, что ответ по предложенному договору долевого строительства нужно будет дать в течение 60 дней. Если кто-то откажется от заключения документа, право реализации квартиры перейдет УКСу для продажи на рынке. Страховые выплаты предусмотрены по номинальной стоимости облигаций.

В собрании приняли участие представители комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома, Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Беларуси, УКС Советского района, предприятия "Минскпроект" и других государственных органов и организаций.

Минчан интересовали сметная стоимость строительства, сроки выполнения работ, механизмы получения страховых выплат и контроля за ценообразованием. Юрий Трущенко отметил, что на сайте администрации района размещен текст указа №430 "О завершении строительства жилых домов" и комментарий к нему, сведения об исполнении обязательств ООО "Тамбаз" по выпускам жилищных облигаций, проекты заявлений о страховых случаях для выгодоприобретателей и представителей, ответы на часто задаваемые вопросы.

Перед встречей держателям облигаций выдали информацию, по каким выпускам облигаций какая организация отвечает за выплату страховых возмещений или денежных выплат по номинальной стоимости.

Указ №430, устанавливающий условия завершения строительства жилых домов в районе ул. М.Богдановича, заказчиком по которым являлось ООО "Тамбаз", подписан в начале ноября. Достраивать объект будет УКС Советского района, генеральным подрядчиком назначается ОАО "Стройтрест №4". На продолжение работ Минский горисполком выделит возвратную бюджетную ссуду в Br30 млн.

Заказчику предоставляется право на заключение договоров долевого строительства с гражданами - владельцами жилищных облигаций ООО "Тамбаз", а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью (в размере не более 2% от сметной стоимости).

Устанавливается обязанность страховых компаний‚ поручителей и залогодателей‚ которые обеспечивали исполнение ООО "Тамбаз" обязательств по жилищным облигациям, осуществить владельцам таких облигаций на основании заявлений, поданных ими до 31 декабря 2018 года включительно, страховые выплаты в размере номинальной стоимости облигаций.-0-