Договоры на сумму Br425 млн заключены на инвестфоруме в Могилевском районе

4 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Десять договоров на общую сумму Br425 млн заключены сегодня на первом инвестиционном форуме "Могилевский район - территория возможностей", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя по экономике Могилевского райисполкома Ирина Чиндо.

Самый крупный договор был заключен между ЗАО "Серволюкс Агро" (Беларусь) и ООО "Серволюкс Восток" (Россия) на поставку птицы в Россию в 2020 году. Сумма договора - $20 млн.

Помимо этого были заключены инвестиционные договоры на $5 млн между ЧПУП "Газосиликат Могилев" и ООО "Белблок". Договор на экспортную поставку продукции на $3 млн заключили ООО "Протос" и ООО "Метинвест Дистрибуция".

На форуме помощник Президента - инспектор по Могилевской области Михаил Русый и председатель Могилевского райисполкома Олег Чикида провели переговоры с представителями бизнеса и туристической сферы из России и Украины.

Могилевский район стал первым в республике, где проведен локальный инвестиционный форум. Такая форма работы позволяет ознакомиться с экономическим потенциалом района, привлечь бизнес-партнеров. Вероятно, подобные мероприятия начнут организовывать и в других районах Беларуси.-0-