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31 января 2022, 14:55

Доходы бюджета Могилевской области в 2021 году возросли на 11%

Фото из архива
Фото из архива

31 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Почти Br1,6 млрд поступило в консолидированный бюджет Могилевской области в 2021 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"В консолидированный бюджет Могилевской области за 2021 год поступило Br1595,6 млн, - отметили в пресс-центре налоговой. - По сравнению с прошлым годом доходы бюджета увеличились на 11%, или на Br158,1 млн в фактическом исчислении".

Значительную долю поступлений принесли бюджету подоходный налог - 36,7% (Br585,3 млн), налог на добавленную стоимость - 11,9% (Br190 млн), налог на прибыль - 10,4% (Br166 млн), акцизы - 5,2% (Br83 млн). Объемы платежей по налогу на недвижимость составили 4,8%, налогу при упрощенной системе налогообложения - 4,6%.

57,4% поступлений внесли в казну государственные организации, 34,5% - негосударственные организации, 4,2% - индивидуальные предприниматели, 3,9% - физические лица.

Почти половину доходов (43,2%) обеспечили бюджету области плательщики Могилева. Плательщики Бобруйска внесли 17,6%, Климовичского района - 4,8%, Могилевского - 3,5%, Осиповичского - 3%, Горецкого - 1,9%, Быховского - 1,9%, Кричевского - 1,9%, Костюковичского - 1,7%, Бобруйского -1,2%.

В формировании бюджета участвовали 485,5 тыс. плательщиков, в том числе 15,5 тыс. организаций, 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей и 443,5 тыс. физических лиц.

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ЛВЗ", ЗАО "Бобруйский бровар", ООО "Кронохем", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", РУП "Могилевоблгаз", ЗАО "Завод полимерных труб", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", СООО "Оазис Груп". Удельный вес их платежей составил 20% общих поступлений в бюджет области.-0-

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