Доходы бюджета Могилевской области за 10 месяцев превысили Br1,2 млрд

26 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Доходы бюджета Могилевской области за 10 месяцев текущего года превысили Br1,2 млрд. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.

"За январь-октябрь текущего года в бюджет Могилевской области поступило более Br1,2 млрд. Доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились более чем на Br122 млн", - отметили в пресс-центре.

Наибольшие суммы в доходах бюджета составляют поступления подоходного налога - более Br422 млн (34,2%), налога на добавленную стоимость - почти Br223 млн (18,1%), акцизов - более Br68 млн (5,5%), налога при упрощенной системе налогообложения - почти Br58 млн (4,7%), налога на прибыль - почти Br57 млн (4,6%), налога на недвижимость - почти Br53 млн (4,3%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ЛВЗ", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", РУП "Могилевоблгаз", ООО "Кронохем", СООО "Оазис Груп". Удельный вес их платежей составил 18% общих поступлений в бюджет области.-0-