Доходы от внебюджетной деятельности домов-интернатов Витебской области в 2020 году выросли на 9%

4 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Доходы от внебюджетной деятельности домов-интернатов Витебской области в 2020 году по сравнению с 2019-м выросли на 9,1%, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома Вера Астапенко.

В домах-интернатах Витебской области подопечные на занятиях по трудовой терапии производят продукцию как для нужд учреждений соцобслуживания, так и для реализации организациям области и населению. Вера Астапенко привела примеры, как подопечные учреждений вовлечены в растениеводство, животноводство и производство необходимых в быту и домашнем хозяйстве товаров.

В Дуниловичском психоневрологическом доме-интернате Поставского района проживают 180 человек. Продукцию, которую они производят, затем реализуют через торговые объекты, ярмарки. В основном это сельхозпродукция. В 2020 году здесь заготовили более 80 т овощей, реализовали их на сумму свыше Br90 тыс., что почти на 30% больше, чем в 2019-м, когда доход от продажи овощной продукции составил более Br68 тыс. В хозяйстве дома-интерната выращивают и крупный рогатый скот. В прошлом году учреждение соцобслуживания реализовало мясную продукцию на сумму более Br26 тыс. (в 2019-м - более Br8,4 тыс.).

"Всего от внебюджетной деятельности в 2020 году поступило около Br120 тыс., а в 2019-м - почти Br80 тыс. Темп роста прибыли составил 149%. В нашем учреждении имеется два погреба для хранения при постоянной температуре заготовленного урожая овощей. Сейчас в запасе еще есть 1,7 т свеклы, 11 т картофеля, 2,6 т засоленной моркови, 280 кг квашеной капусты, 150 кг консервированных томатов. Дом-интернат в полном объеме обеспечивает себя овощами от урожая до урожая", - рассказал директор учреждения Олег Дорофеев.

Другие дома-интернаты Витебской области также делают ставку на производство сельхозпродукции. Глубокский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов основную часть доходов получает от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства. Только картофеля в 2020 году здесь собрали свыше 100 т. В этом году в учреждении соцобслуживания увеличили площадь под эту культуру с 7 до 10 га, а к 2023 году планируют расширить участок до 15 га. Здесь также заготовили за весну 150 л щавеля нового урожая. Для витаминизации проживающих на стол пошло свыше 300 кг зеленого лука, 200 кг салата. Для заготовки сухофруктов уже подготавливают сушильные помещения. В 2020 году в доме-интернате заготовили более 2 т сухофруктов, к началу июня их имелось еще более 300 кг, чего достаточно до сбора нового урожая.

В Александровском психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов Шарковщинского района занимаются растениеводством, овцеводством, изготавливают тротуарную и тактильную плитку, навесное оборудование для сельскохозяйственной техники собственного подсобного хозяйства. В распоряжении учреждения свыше 100 га земли для выращивания овощей. Экологически чистую продукцию производят для собственных нужд и на продажу организациям и населению. За вырученные средства для дома-интерната приобрели новые сельскохозяйственные агрегаты, пилораму.-0-