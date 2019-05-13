13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Документы почти на $100 млн планируют подписать на Гомельском экономическом форуме, который пройдет 24 мая, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель комитета экономики Гомельского облисполкома Игорь Аслюк.

В настоящее время в проработке находятся восемь документов. Это семь протоколов о намерениях на сумму $78,67 млн и один внешнеторговый контракт на $20 млн. Реализация данных проектов позволит создать в регионе 429 рабочих мест, отметил Игорь Аслюк.

На форуме инвесторам будут предложены 156 проектов в таких сферах, как деревообрабатывающая промышленность, переработка вторичных материальных ресурсов, производство пищевых продуктов, строительство и стройматериалы, химическое производство, энергетика, сельское хозяйство, туризм, торговля, услуги. Также потенциальным партнерам презентуют 120 объектов недвижимости, 15 ОАО к продаже, 15 научных разработок, около 200 земельных участков.

Программа форума предполагает работу пяти секций: "Агропромышленный комплекс", "Строительный, жилищно-коммунальный и транспортный комплекс", "Торговля, общественное питание и услуги", "Туризм Гомельщины. Перспективы развития", "Малый и средний бизнес". "В каждую из них поступили заявки от иностранных участников", - сказал председатель комитета экономики.

К слову, интерес к мероприятию уже выразили делегации из 16 стран. Это и представители власти, и дипмиссий, и бизнес-кругов. Регистрация продолжается, она закончится 14 мая в 15.00.

Во время форума участники не только познакомятся с инвестиционным и экономическим потенциалом региона, узнают об инвестпредложениях, но и посетят XX Международную выставку "Весна в Гомеле", которая будет работать 23-26 мая.

Гомельский экономический форум впервые был проведен в 2004 году. С 2008 по 2018 год на форуме подписано порядка 100 документов.-0-