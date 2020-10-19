Доля Минска в ВВП Беларуси за январь-сентябрь превысила четверть

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая оценка валового регионального продукта за январь - сентябрь 2020 года показала значительный вклад столицы в ВВП страны. Об этом свидетельствуют цифры, приведенные Главным статистическим управлением Минска, сообщает БЕЛТА

При этом на фоне аналогичного периода прошлого года этот показатель снизился. "Объем ВРП в текущих ценах составил Br29,7 млрд, или в сопоставимых ценах 98,4% к уровню января - сентября 2019 года", - сказано в информации Главного статуправления. Ранее Белстат опубликовал данные, что общий объем ВВП Беларуси в текущих ценах составил Br106,6 млрд.

Стали известны также итоговые цифры за январь - сентябрь о развитии внутренней торговли и общественного питания, производстве промышленной продукции, работе транспорта.

К слову, в Минске самое большое значение имеет торговля: она создает наибольшую добавленную стоимость из всех отраслей экономики. Оптовый товарооборот столицы за указанный период составил Br45 257,3 млн, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января - сентября 2019 года. Розничный - Br11 879,6 млн (101,2%).

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, за девять месяцев составил Br11 175,8 млн, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года. Товарооборот общественного питания на фоне непростой эпидемической ситуации достиг только Br820 млн (76,8%).

Объем промышленного производства Минска в текущих ценах - Br13 671,5 млн, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню января - сентября 2019 года. В том числе по видам экономической деятельности: "Горнодобывающая промышленность" - 67,1%, "Обрабатывающая промышленность" - 99,5%, "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" - 94,9% и "Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" - 100,4%.

Организации и индивидуальные предприниматели перевезли 49,7 млн т грузов (94,2% к периоду прошлого года). Услугами пассажирского транспорта воспользовались 474,8 млн человек, или 80,3% к соответствующему периоду 2019 года.-0-