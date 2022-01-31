Доля отечественных товаров в розничном обороте Гомельской области в 2021 году составила 63,7%

31 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Удельный вес товаров отечественного производства в розничном обороте Гомельской области в 2021 году составила 63,7%, сообщил сегодня начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Александр Качан на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Качана, в области - более 17 тыс. торговых объектов. Малые населенные пункты обслуживаются автомагазинами. Плюс доступны практически любые товары через службы доставки. "В Гомельской области ситуация с обеспечением населения товарами стабильная. Они представлены в широком ассортименте, ажиотажного спроса и дефицита нет", - констатировал руководитель.

Он обратил внимание, что основу потребительского рынка традиционно составляют товары отечественных производителей. В прошлом году предложение в области было сформировано за счет отечественных товаров на уровне 63,7% при среднереспубликанском показателе 59,2%. "Доля белорусского продовольствия - 77,7%, непродовольственных товаров - 46,4%. По ряду основных наших продуктов (мясо, сливочное масло, сыры, мука, сахар, картофель, морковь, свекла, лук, капуста) спрос в области полностью или практически полностью удовлетворяется продукцией белорусских производителей. Их продажи - от 85% и больше", - добавил начальник главного управления.

Александр Качан напомнил, что с 1 января этого года для защиты национальных интересов введено продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, недружественных в отношении нашей страны. "По большинству товаров потребительский рынок не почувствует введенных ограничений. Например, по молочной группе мы себя полностью обеспечиваем и еще имеем значительный экспортный потенциал", - аргументировал руководитель. По другим товарам, например, по фруктам, орехам, торговые сети и импортеры активно ищут новых поставщиков, и уже есть результат.

"Наши производители также должны активно включаться в импортозамещение, чтобы уйти от санкционной зависимости", - убежден начальник главного управления.

Он заверил, что ситуация с наличием в торговой сети овощей в регионе также стабильная. "В межсезонный период в стабилизационные фонды было заложено 7750 т картофеля, 10 тыс. т овощей и 1660 т яблок. Стабилизационный фонд - это страховой запас", - уточнил руководитель. Помимо стабфонда, картофель, овощи есть в свободной реализации у производителей.

Для анализа ценовой ситуации в главном управлении торговли и услуг, райисполкомах созданы рабочие группы. Они систематически обследуют торговые объекты, фиксируют цены на социально значимые товары.

Председатель облисполкома Иван Крупко обратил внимание: вопросы и ассортимента товаров, и цен на них всегда в центре внимания и органов власти, и населения. "Наша задача - исключить дефицит товаров, причем не только в магазинах крупных населенных пунктов, но и в сельской местности. И не допустить необоснованного повышения цен, особенно на товары первой необходимости", - подчеркнул он.-0-