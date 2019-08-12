Доля врачей общей практики в Гомельской области превысила 85%

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Доля врачей общей практики в Гомельской области достигла 85,7%, сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Михаил Змушко, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Змушко напомнил, что в республике поэтапно переходят на оказание первичной медицинской помощи врачами общей практики. В настоящее время в регионе работают 503 врача общей практики, функционируют 270 команд. К 2020 году доля таких врачей должна составить 100%, уточнил замначальника главного управления здравоохранения.

"Врач общей практики - это многопрофильный специалист. Наряду с терапевтической и педиатрической он оказывает и помощь по наиболее часто встречающейся патологии - хирургической, акушерско-гинекологической, эндокринологической, неврологической, кардиологической и т.д. Именно врачи общей практики позволят улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи на местах", - убежден он.

Также в регионе развита система телемедицинского консультирования, отметил Михаил Змушко. Она позволяет благодаря специальному программному обеспечению проконсультировать пациента в ЦРБ, в амбулатории врача общей практики как специалистами областного, так и республиканского уровня. С начала года жители области получили более 1 тыс. телемедицинских консультаций.

Применяется в регионе и выездная форма работы, когда областные специалисты принимают пациентов на местах, действует также многоуровневая система оказания медпомощи.-0-