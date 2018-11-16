Дольщикам проблемных домов "Тамбаза" разъяснят порядок завершения строительства

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Советского района Минска приглашает держателей жилищных облигаций ООО "Тамбаз" 23 ноября на встречу с руководством и представителями районных и городских властей. Информация об этом размещена на сайте администрации, сообщает БЕЛТА.

Участников строительства проблемных жилых домов в квартале ул. М.Богдановича - ул. Корш-Саблина - ул. Тургенева - пер. Верхний (2-я очередь) и в квартале ул. М.Богдановича - ул. Амурская - ул. Тургенева - ул. Тиражной (4-я очередь) ждут в 18.30 в актовом зале учебного корпуса №8 Белорусского национального технического университета (по ул. Якуба Коласа, 12). Им расскажут о мерах по исполнению недавно принятого указа №430 - сроках выхода заказчика на площадку, порядке заключения договоров долевого строительства и получении выплат от страховых организаций. В том числе проинформируют об обследовании построек на предмет надежности и устойчивости конструкций, корректировке проектной документации.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября подписал указ №430, устанавливающий условия завершения строительства указанных домов, заказчиком по которым являлось ООО "Тамбаз". Документом определяется, что завершать строительство объектов будет новый заказчик - государственное предприятие "УКС Советского района г.Минска", генеральным подрядчиком назначается ОАО "Стройтрест №4". Для завершения строительства домов Минским горисполкомом выделяется возвратная бюджетная ссуда в Br30 млн.

Заказчику предоставляется право на заключение договоров долевого строительства с гражданами - владельцами жилищных облигаций ООО "Тамбаз", а также их правопреемниками по ценам с ограниченной прибылью (в размере 2% от сметной стоимости строительства).

Также предусматривается ряд мер, направленных на удешевление для них стоимости строительства жилья. Устанавливается обязанность страховых компаний‚ поручителей и залогодателей‚ которые обеспечивали исполнение ООО "Тамбаз" обязательств по жилищным облигациям, осуществить владельцам таких облигаций на основании заявлений, поданных ими до 31 декабря 2018 года включительно, страховые выплаты в размере номинальной стоимости облигаций.-0-