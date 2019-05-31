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Дом для бизнесменов, или Как готовят молодых предпринимателей в Минске

Регионы 31.05.2019 | 16:46
Фото КУП "Молодежная социальная служба"
Фото КУП "Молодежная социальная служба"

С развитием социальных сетей молодежь получила возможность наблюдать за становлением и развитием успешных людей. Многих заряжают достижения других предпринимателей: смог он - смогу и я. Однако на практике далеко не каждый молодой бизнесмен способен разобраться во всех тонкостях своего дела. В таком случае поддержку они могут найти в Молодежной социальной службе. О том, как бизнес-инкубатор помогает предпринимателям на начальном этапе, корреспонденту БЕЛТА рассказала генеральный директор предприятия Римма Епур.

- Молодежная соцслужба работает около 30 лет. В чем преимущество вашей площадки?

- За эти годы мы стали настоящим домом для бизнесменов и создали все условия для того, чтобы молодой стартап развивался. Во-первых, мы предлагаем арендовать компакт-офисы по 4 кв.м и мини-офисы по 7-10 кв.м. Предпринимателю не придется переплачивать за ненужную ему площадь, да и цена подъемная - в год Br420. Во-вторых, у членов бизнес-инкубатора есть возможность получить у нас бесплатную помощь, как решить проблему и куда стоит обращаться. В-третьих, в стенах службы налажена постоянная коммуникация между самими предпринимателями. Представители одной сферы взаимодействуют, помогают друг другу в трудную минуту.

- Инкубатор помог встать на ноги более 283 бизнесам. Каков он - современный молодой предприниматель?

- Действительно, у нас начинали свой путь многие организации. В их числе, например, оператор медицинского туризма, производитель женской одежды, компания по пошиву свадебных платьев, компания маркетинговых коммуникаций в интернете.

В целом современные предприниматели - это новый формат молодых людей. Они хотят передавать свои знания, осознают, что много друзей и партнеров не бывает. А еще понимают, что конкуренты - не враги, а двигатели прогресса. Поэтому готовы к обоюдовыгодному сотрудничеству, поиску точек партнерства.

- Одно из ключевых направлений работы инкубатора - бизнес-школа. Расскажите о ней подробнее?

- Для того чтобы инкубатор был загружен на 100%, мы должны готовить новое поколение предпринимателей - смену тем, кто сейчас у нас работает. Потому мы в партнерстве с нашими предприятиями и донором разработали и реализуем программу бизнес-школы. Наша фишка в том, что читают лекции и выступают сами бизнесмены, а не классические преподаватели. Такие же молодые, как их слушатели, они знакомят аудиторию с различными направлениями (IT, блогерство, интернет-продажи) и, главное, делятся с аудиторией своим опытом. Бизнесмен с 40-летним стажем менее интересен молодым людям - им нужен современный, сегодняшний предприниматель, который в этой ситуации, в это время открыл свое дело и зарабатывает деньги. Это заряжает молодежь: он смог, так почему у меня не получится.

В первый год в школе учились 360 человек. Сначала проходили занятия сразу по всем направлениям бизнеса. Далее, в 2018-м, мы обучили почти 800 человек уже по специализациям: IT, швейное производство, сельское хозяйство, женское предпринимательство. В этом году ожидается более тысячи учеников.

В целом за три года существования школы молодежь заметно повзрослела. Сегодня к нам приходят люди, которые реально хотят быть успешными, с конкретными вопросами и целями. Зрелость слушателей выросла.

- Инкубатор предлагает не только знания, но и сопровождение бизнеса. Что включает в себя эта услуга?

- Речь об обслуживании бизнеса. Молодые люди, которые обращаются к нам, не имеют опыта. Например, многим очень трудно подобрать себе кадры: предприниматель не понимает, как провести собеседование, протестировать кандидатов, выбрать лучшего. Тогда на аутсорсинге он заключает договор на кадровые, бухгалтерские или юридические услуги с партнерами в инкубаторе и таким образом снимает с себя часть работы. Это очень облегчает ему жизнь и помогает идти дальше, ведь на начальном этапе у стартапов очень высок риск не справиться. По статистике, в мире из 100 новых компаний за три года выживает только 10. Но мы создали такие условия для предприятий, что у нас выживаемость - 90 из 100.

- Вы работаете не только с предпринимателями и бизнесменами, но и с теми, кто пока только выбирает дело всей жизни, - со школьниками. Что конкретно соцслужба может предложить подросткам?

- В 2018 году совместно с управлением образования Партизанского района мы запустили проект по трудоустройству учащихся в летний период. В течение учебного года ребята ходят к нам на бесплатный факультативный курс, проходят основы финансовой грамотности и бизнес-планирования, знакомятся с предприятиями инкубатора. А летом официально к ним трудоустраиваются: выполняют обязанности менеджера, пишут тексты, заполняют сайт.

Правда, не все предприниматели хотят связываться с учащимися. Да, они готовы ответить на все вопросы, поделиться знаниями, но правильно оформить все документы на несовершеннолетнего сотрудника очень сложно, и многие отказываются. Поэтому инкубатор взял это на себя: мы на аутсорсинге нанимаем кадровую службу, которая готовит и упаковывает документы на каждого школьника. Тогда довольны обе стороны.

- Сейчас у молодежи очень популярно блогерство. Развиваете ли вы это направление?

- Думаю, это очень перспективная сфера. У нас регулярно проходят семинары для блогеров. Как результат - появилась ежемесячная коммуникацию в коворкинге между блогерами и предприятиями, так называемая биржа контактов. В будущем продолжим организовывать для них мероприятия, если это будет необходимо. Знаете, мне нравится, как делают тротуары за границей: строят дом, а затем выкладывают ту тропинку, по которой чаще всего ходят люди. Так и с блогерами нужно: не навязывать услуги, а создавать то, что им самим нужно.

- Какие планы на ближайшую перспективу?

- Уже в июне планируем организовать экофестиваль во внутреннем дворике бизнес-инкубатора на ул. Чапаева, где будет представлена продукция владельцев подсобных хозяйств Беларуси. Власти нас поддержали, более 20 предприятий инкубатора участвуют в реализации идеи: обеспечивают музыкальное сопровождение, организуют развлечения для участников и гостей. Все остальные предприятия заинтересованы покупать продукцию. Осталось собрать все необходимые документы и найти выставочное оборудование.

В целом хотелось бы оставаться якорной менторской структурой в Беларуси и помогать инкубаторам в регионах. С экскурсией к нам уже приезжали из Гродно, Бреста, Горок, Полоцка, Новополоцка, Кричева, Орши и других городов страны. Мы с удовольствием делимся своими знаниями и в то же время заинтересованы в изучении опыта других белорусских и зарубежных инфраструктур по поддержке предпринимательства. Хочется помочь другим создать комфортные условия для жизни и работы предприимчивых людей. Потому что чем больше успешных людей, тем успешнее страна.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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Теги
бизнес, Минск, молодежь, предприниматели
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