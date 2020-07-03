Дом для многодетных семей построили в Юбилейном Гомельского района

3 июля, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. В поселке Юбилейный Гомельского района построили 36-квартирный дом, церемония открытия прошла сегодня и стала одним из событий в праздничной программе района ко Дню Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключи получат многодетные семьи. "Благодаря государственной поддержке - указу №240 ("О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений") - улучшить свои жилищные условия получили возможность 36 семей, воспитывающих трех и более детей", - сказала председатель Гомельского райисполкома Елена Алексина.

Елена Алексина

Она отметила, что жилищное строительство развивается в районе. "В прошлом году в целом введена в строй 41 тыс. кв.м нового жилья. Среди тех, кто смог улучшить свои жилищные условия, - 103 многодетные семьи. В первом полугодии 2020-го в районе построили почти 18 тыс. кв.м. Новое жилье получили 40 многодетных семей", - сказала Елена Алексина. Обращаясь к сегодняшним новоселам, председатель райисполкома пожелала, чтобы в семьях царили взаимопонимание, тепло, уважение, радость.

Во время торжественного открытия нового дома

Обустраивать новую квартиру предстоит Виктории и Николаю Бондаренко. Они воспитывают четырех детей. Старшему ребенку - восемь, младшему - годик. "Сегодняшнее событие для нас огромная радость. Государство оказывает многодетным семьям большую поддержку, это очень ценно. Впереди у нас ремонт, приятные хлопоты по выбору обстановки для новых метров", - поделилась Виктория.

Николай и Виктория Бондаренко

Трехэтажный дом расположился среди других новостроек. Квартиры в нем улучшенной планировки, в каждой установлен современный газовый котел для отопления, горячего водоснабжения. Таким образом, у жильцов будет возможность регулировать температуру в помещениях круглый год. Во дворе оборудовали спортивную площадку с уличными тренажерами.

Новоселы Дмитрий и Светлана Козловы и их дети Алина, Сергей и Даниил

Елена Алексина поблагодарила за работу строителей, поздравила новоселов и гостей церемонии с Днем Независимости, отметив, что это главный праздник государства.

Дом в Юбилейном стал одним из подарков для жителей региона в День Независимости. Подобных социально значимых новоселий в канун праздника и непосредственно в этот день для жителей области подготовили немало. Так, сегодня в Гомеле красную ленточку перерезали на многофункциональном спортивном комплексе. Чуть ранее открыли обновленные детские сады в Гомельском и Петриковском районах. Первых зрителей встречает после масштабной реконструкции Мозырский драматический театр. Возобновил работу Дворец культуры в Коммунаре Буда-Кошелевского района.-0-

Фото Сергея Холодилина