Дом для многодетных семей построили в Заводском районе Минска

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Заводском районе Минска сегодня торжественно открыли многоквартирный дом для 92 многодетных семей, передает корреспондент БЕЛТА.

Крупнопанельный десятиэтажный дом появился на ул.Мирковского 1. Его начали возводить для нуждающихся в улучшении жилищных условий в феврале 2020 года, завершили в конце сентября. В доме 120 квартир: 30 однокомнатных, 60 двухкомнатных и 30 трехкомнатных. Все сданы с готовой внутренней отделкой. Ключи от них получили 92 многодетные семьи.

Среди счастливых обладателей квартиры - Полина и Александр Алебович, которые воспитывают четырнадцатилетнюю Дарью, десятилетнюю Анну и шестилетнюю Кристину. "Стояли на очереди по улучшению жилищных условий несколько нет, поэтому сегодня для нашей семьи праздничный день. Получили ключи от трехкомнатной квартиры, приятно удивила отделка. В светлых тонах, выглядит стильно. Районом довольна, жили рядом. Есть школа, детская и взрослая поликлиника", - рассказала женщина.

Заветную связку с ключами также вручили Алексею и Валентине Пинчук. Они воспитывают двенадцатилетнего Елисея, восьмилетнюю Полину и шестилетнюю Настю. "При строительстве предлагали разные варианты, могли заселиться и раньше. Но не торопились. Остановились на этом месте. Здесь квартира больше, рядом парк, строят большой магазин. Все устраивает, но дети хотели бы детскую площадку побольше - это единственное, к чему можно придраться", - подчеркнула семья.

Во дворе дома установлены малые архитектурные формы, оборудована детская площадка, парковка.

Многоэтажный дом проектировало УП "Минскпроект", подрядчиком выступило КУП "Завод эффективных промышленных конструкций".

На данный момент в жилом квартале в границах улиц Крупской - Юношеской - Шишкина - Кулешова построено четыре дома. В рабочей стадии находятся два семнадцатиэтажных и один десятиэтажный дом. Объекты будут сданы в феврале и апреле 2022 года. В декабре нынешнего года приступят к возведению еще двух домов, которые введут в эксплуатацию в начале 2023 года. В следующем году в квартале начнут строительство детского сада.-0-