Дом для сотрудников органов внутренних дел ввели в эксплуатацию в Жодино

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино торжественно ввели в эксплуатацию многоэтажный дом для сотрудников органов внутренних дел, сообщили БЕЛТА в МВД.
Ключи сотрудники получили из рук министра внутренних дел Игорь Шуневича. Он отметил, что введение в эксплуатацию нового дома - большой праздник не только для жильцов, но и для всего ведомства. По его словам, комфортные бытовые условия, детский смех и теплая погода в доме как нельзя лучше стимулируют сотрудников на плодотворную деятельность.
Честь первым получить ключи от своей квартиры выпала старшему контролеру дежурной службы тюрьмы № 8 Игорю Жартуну. Он в свою очередь пригласил руководителя милицейского ведомства в гости. Всего же ключи получили 63 сотрудника исправительного учреждения. Их соседями стали сотрудники других жодинских подразделений МВД, а также спасатели, военнослужащие, представители иных госорганизаций.
Это третий дом для милиционеров в райцентре. Строительство было начато в марте 2018 года.-0-
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