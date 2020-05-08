Дом-интернат для пожилых с фитобаром и спортивной площадкой открылся в Острошицком городке

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 8 мая 2020
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:06 Исследования для определения иммунной прослойки к COVID-19 проведут в отдельных районах Общество
15:52 ФОТОФАКТ: В Барселоне открылись пляжи Калейдоскоп
15:42 Условия ведения сельского хозяйства в Беларуси могут существенно измениться к середине века Экономика
15:37 Определены победители конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" Культура
15:34 Памятную доску Герою Советского Союза Илье Антонову открыли в Гродно Регионы
15:31 Банковский процессинговый центр предупредил о новых схемах мошенничества на фоне COVID-19 Общество
15:29 "За всю жизнь не припомню такого необычного поздравления" - могилевские спасатели чествовали ветерана Регионы
15:17 В Киеве 12 мая начнется первый этап ослабления карантина В мире
15:09 День Победы занимает особое место в сердце каждого белоруса - Дрожжа Общество
15:04 Проблемные вопросы ЖКХ рассмотрены на совещании в Администрации Президента Общество
15:01 ПВТ приглашает присоединиться онлайн к Неделе Scratch в Беларуси Технологии
14:57 Посол Молдовы: многим странам стоит брать пример с того, как Беларусь преодолевает трудности Общество
14:57 Авраменко: мы все в неоплатном долгу перед ветеранами Общество
14:56 Белгидромет рассказал о причинах и последствиях изменения климата Общество
14:56 Геннадий Пальчик: сохранить трепетное отношение к Победе у молодого поколения - наша общая задача Общество
14:52 Червяков: выстраивая сильную экономику и сохраняя соцприоритеты, мы укрепляем независимость страны Экономика
14:48 Кочанова и Андрейченко возложили цветы к мемориальному комплексу "Масюковщина" Общество
14:40 В День Победы на белорусской границе ознакомят с подвигами ветеранов войны Общество
14:28 Посол Сербии: Беларусь может служить примером правильного отношения к памяти о Великой Победе Общество
14:27 Миклашевич: защита Отечества - священный долг Общество
14:18 Приемная кампания стартовала в лицее БГУ Общество
14:08 Белорусы чтят память о героях и стараются восстановить сведения о каждом воине - Сенько Общество
14:04 Арендатор принадлежащей горисполкому площадки в центре Витебска не сможет торговать секонд-хендом Регионы
13:52 Эксперты прогнозируют к 2025 году увеличение числа больных туберкулезом в мире на 6 млн В мире
13:48 Касько: День Победы объединяет белорусов в стремлении сохранить мирную жизнь для будущих поколений Общество
13:36 Дом-интернат для пожилых с фитобаром и спортивной площадкой открылся в Острошицком городке Регионы
13:34 Мезенцев подарил Лукашенко первый экземпляр книги о раритетах времен ВОВ из музеев Беларуси и России Президент
13:34 Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов Регионы
13:31 Белорусский рубль на торгах 8 мая укрепился к трем основным валютам Экономика
13:29 Лугина: "Тростенец" - страшный символ трагедии, о которой нельзя забыть Общество
Все новости
Все новости
Регионы
08 мая 2020, 13:36

Дом-интернат для пожилых с фитобаром и спортивной площадкой открылся в Острошицком городке

Фото из архива
Фото из архива

8 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Комфортная жизнь" открылся сегодня в Острошицком Городке, передает корреспондент БЕЛТА.

Раньше на этом месте был пансионат "Театральный". Со временем он пришел в запустение. Не так давно было принято решено реконструировать здание и сделать на его месте дом-интернат для пожилых белорусов. В итоге постройку отремонтировали, пристроили трехэтажный блок для медицинского персонала и администрации.

В самом здании оборудовали однокомнатные и двухкомнатные номера со всеми удобствами. На первом этаже разместили комнаты для людей с ограниченными возможностями и столовую. На втором и третьем этажах располагаются номера, а также фитобар, где будут заваривать чай на лечебных травах, и большая комната отдыха со столом для бильярда и камином. На каждом этаже имеется пост медсестры. Обустроены кабинеты массажа и физиотерапевтического лечения, процедурный кабинет. Имеется большой актовый зал для проведения мероприятий.

На всех этажах создана безбарьерная среда для физически ослабленных лиц. Есть подъемники, поручни, выполнено понижение бордюрного камня на переходах, построен панорамный лифт.

В открытии дома приняла участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. "Накануне Дня Победы мы делаем важный шаг в работе: в системе соцзащиты открывается еще один дом-интернат для пожилых и инвалидов с красивым названием "Комфортная жизнь", - обратилась она к работникам учреждения. - Глядя на здание и его начинку, можно быть уверенным, что здесь действительно будет комфортная жизнь, что пожилые будут себя чувствовать как дома. Минская область в плане социальной защиты в передовиках как по охвату пожилых соцуслугами, так и по качеству. С такими результатами вы всегда будете впереди. Люди это ценят и видят". Также она передала учреждению сертификат на Br3 тыс.

В свою очередь заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич подчеркнул: дом-интернат - это большое и хорошее дело для людей пожилого возраста. "Здесь все предусмотрено, это прекрасный уголок. Мы делаем все для того, чтобы пожилые граждане жили спокойно и комфортно, мы ценим их и всегда будем заботиться о них", - сказал Иван Маркевич. Он вручил директору пансионата Елене Свирид сертификат на Br4 тыс. на покупку телевизора.

Еще один сертификат на Br2 тыс. на приобретение компьютерной техники учреждению передала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская.

Дом-интернат расположен в экологически чистой зоне в окружении соснового бора и озера. На благоустроенной территории построили беседки, оборудовали удобные скамейки и спортивную площадку с тренажерами, поставили теннисные столы.

Плюс на территории имеется свой хозяйственный блок, станция обезжелезивания и котельная.

Дом-интернат рассчитан на 65 койко-мест, из них 5 - для инвалидов-колясочников. Здесь трудоустроены 57 человек, из них 4 врача. Вместе они организуют бытовое обслуживание и медицинскую помощь, постоянный уход и помощь пожилым людям.

После экскурсии по учреждению гости заложили яблоневый сад "Салют Победы".

Всего в Минской области открыты 30 социальных объектов: 19 домов-интернатов и 11 отделений круглосуточного пребывания пожилых граждан.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минская область пожилые люди
Новости рубрики Регионы
Памятную доску Герою Советского Союза Илье Антонову открыли в Гродно
Андрей Моисеев "За всю жизнь не припомню такого необычного поздравления" - могилевские спасатели чествовали ветерана
Фото из архива Арендатор принадлежащей горисполкому площадки в центре Витебска не сможет торговать секонд-хендом
Фото из архива Хирургический корпус Витебского онкодиспансера на следующей неделе начнет прием профильных пациентов
Фото из архива Движение на участке пр.Машерова закроют сегодня с 18.00
Дочь защитника Брестской крепости Алексея Наганова Надежда Дочь защитника Брестской крепости: чтить ветеранов и память погибших нужно обязательно
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей из мест воинской славы
Парламент назначил президентские выборы на 9 августа
В Беларуси выздоровели и выписаны 5067 пациентов с COVID-19
"Минск Мир": сразу в трех домах - любая квартира в рассрочку без первого взноса!
Топ-новости
Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с коронавирусом
Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер - Румас
Проблемные вопросы ЖКХ рассмотрены на совещании в Администрации Президента
Президентские выборы 2020 года будут проходить в особых условиях - Ермошина
Посол Сербии: Беларусь может служить примером правильного отношения к памяти о Великой Победе
Доплаты, социальные льготы и просто внимание - ни один из 4,7 тыс. ветеранов ВОВ в Беларуси не забыт
Банковский процессинговый центр предупредил о новых схемах мошенничества на фоне COVID-19
Стала известна программа мероприятий 9 Мая в Минске
Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА
ОАО "Белинвестбанк" и Mastercard представили новую платформу лояльности
Белгидромет рассказал о причинах и последствиях изменения климата
Цветы и внимание ветерану: министр обороны поздравил Героя Советского Союза Василия Мичурина
Помощники Президента проведут прямые телефонные линии в мае
В Беларуси подготовили первую книгу народной летописи Великой Отечественной войны
Сдавшая плазму после COVID-19 жительница Гродно: решение стать донором приняла еще в больнице
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.