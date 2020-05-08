Дом-интернат для пожилых с фитобаром и спортивной площадкой открылся в Острошицком городке

8 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Комфортная жизнь" открылся сегодня в Острошицком Городке, передает корреспондент БЕЛТА.

Раньше на этом месте был пансионат "Театральный". Со временем он пришел в запустение. Не так давно было принято решено реконструировать здание и сделать на его месте дом-интернат для пожилых белорусов. В итоге постройку отремонтировали, пристроили трехэтажный блок для медицинского персонала и администрации.

В самом здании оборудовали однокомнатные и двухкомнатные номера со всеми удобствами. На первом этаже разместили комнаты для людей с ограниченными возможностями и столовую. На втором и третьем этажах располагаются номера, а также фитобар, где будут заваривать чай на лечебных травах, и большая комната отдыха со столом для бильярда и камином. На каждом этаже имеется пост медсестры. Обустроены кабинеты массажа и физиотерапевтического лечения, процедурный кабинет. Имеется большой актовый зал для проведения мероприятий.

На всех этажах создана безбарьерная среда для физически ослабленных лиц. Есть подъемники, поручни, выполнено понижение бордюрного камня на переходах, построен панорамный лифт.

В открытии дома приняла участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. "Накануне Дня Победы мы делаем важный шаг в работе: в системе соцзащиты открывается еще один дом-интернат для пожилых и инвалидов с красивым названием "Комфортная жизнь", - обратилась она к работникам учреждения. - Глядя на здание и его начинку, можно быть уверенным, что здесь действительно будет комфортная жизнь, что пожилые будут себя чувствовать как дома. Минская область в плане социальной защиты в передовиках как по охвату пожилых соцуслугами, так и по качеству. С такими результатами вы всегда будете впереди. Люди это ценят и видят". Также она передала учреждению сертификат на Br3 тыс.

В свою очередь заместитель председателя Миноблисполкома Иван Маркевич подчеркнул: дом-интернат - это большое и хорошее дело для людей пожилого возраста. "Здесь все предусмотрено, это прекрасный уголок. Мы делаем все для того, чтобы пожилые граждане жили спокойно и комфортно, мы ценим их и всегда будем заботиться о них", - сказал Иван Маркевич. Он вручил директору пансионата Елене Свирид сертификат на Br4 тыс. на покупку телевизора.

Еще один сертификат на Br2 тыс. на приобретение компьютерной техники учреждению передала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская.

Дом-интернат расположен в экологически чистой зоне в окружении соснового бора и озера. На благоустроенной территории построили беседки, оборудовали удобные скамейки и спортивную площадку с тренажерами, поставили теннисные столы.

Плюс на территории имеется свой хозяйственный блок, станция обезжелезивания и котельная.

Дом-интернат рассчитан на 65 койко-мест, из них 5 - для инвалидов-колясочников. Здесь трудоустроены 57 человек, из них 4 врача. Вместе они организуют бытовое обслуживание и медицинскую помощь, постоянный уход и помощь пожилым людям.

После экскурсии по учреждению гости заложили яблоневый сад "Салют Победы".

Всего в Минской области открыты 30 социальных объектов: 19 домов-интернатов и 11 отделений круглосуточного пребывания пожилых граждан.-0-