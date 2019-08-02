Дом культуры открыли после реконструкции в Чаусах

2 августа, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. В Чаусах Могилевской области сегодня после реконструкции открылся районный Дом культуры. Сохранившее внешний исторический облик конца 50-х годов здание стало подарком жителям райцентра к 95-летию Чаусского района и 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА.

Работы по реконструкции здания и благоустройству прилегающей территории велись полтора года. Теперь обновленный Дом культуры соответствует современным требованиям и нормам, предъявляемым к учреждениям культуры. Здесь созданы все условия для проведения районных культурно-массовых мероприятий, работы клубов и любительских объединений, досуга населения.

Площадь здания значительно увеличилась за счет двухэтажной пристройки и составляет теперь более 2 тыс. кв.м. Новый зрительный зал рассчитан на 380 посадочных мест. Стала больше сцена. Создана специальная площадка для репетиций. Под костюмерную и гримерки для артистов отвели вспомогательные помещения, а декорации спустили в цокольный этаж. В Доме культуры также есть танцпол для проведения дискотек и зал для занятий хореографией. Установлено современное музыкальное и видеооборудование. На первом этаже оборудован буфет. Кроме того, несколько кабинетов в обновленном здании займет Центральная районная библиотека.

Перед Домом культуры благоустроили пешеходную зону. Здесь установили скамейки для отдыха, а за зданием в Ратушном сквере появился развлекательный комплекс, включающий качели, аттракционы, горки, скейт-площадку для детей. Не забыли и о парковочных местах, безопасном проезде для пожарной техники.

Во время торжественного открытия объекта заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич выразил уверенность, что обновленное здание станет центром творческой жизни района. Работники культуры, коллективы, молодежь смогут на более высоком уровне реализовывать свой потенциал, одновременно сохраняя традиции чаусской земли и создавая нечто новое, современное. "Сегодняшнее событие - яркое свидетельство того, что развитие культуры в нашей стране, приумножение творческого наследия народа, укрепление материально-технической базы профильных учреждений - в числе приоритетных направлений государственной политики", - подчеркнул он. -0-

Фото газеты "Iскра"