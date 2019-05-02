Дом на ул. Широкой в Минске обследуют специалисты

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жилой дом №3 по улице Широкой в Минске обследуют специалисты, результаты будут известны в течение недели-двух. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила первый заместитель главы администрации Советского района Алла Санковская.

"Завершаются работы по усилению второй монолитной колонны, сейчас она стабильна. Никаких угроз нет, ситуация под контролем. ЖКХ Советского района заключило договор со специализированной организацией на проведение обследования всех конструкций дома. Думаю, в течение недели-двух будет готово техническое заключение о состоянии строительных конструкций, по нему будет видно, кто виноват, что случилось, какие меры принимать", - отметила Алла Санковская.

В ближайшее время обследователи по заказу ЖКХ осмотрят другие монолитные колонны, подвалы, подъезды, места общего пользования. При необходимости по обращению жильцов они также поднимутся в квартиры и установят маячки. Сообщить о возникновении каких-либо подозрительных явлений в квартире можно в ЖКХ или в ЖЭС - номера телефонов указаны в объявлениях, развешанных на доме.

Как сообщалось, ремонтные работы в доме №3 на ул. Широкой по усилению монолитной колонны второго подъезда прошли 26 апреля. С целью обеспечения безопасности жильцов дома и дополнительных мер предосторожности на время работ были организованы мероприятия по выводу людей. Специалисты коммунальных служб Советского района провели поквартирное оповещение жильцов, организовали временное пребывание жильцов в средней школе №178, расположенной по улице Восточной, 68.-0-