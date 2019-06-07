Дом правосудия открыли в Бресте

7 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня торжественно открыли Дом правосудия. Четырехэтажное здание возведено на проспекте Машерова неподалеку от главного входа в Брестскую крепость, передает корреспондент БЕЛТА.

Строился объект по государственной инвестиционной программе и в соответствии с планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия города. Новоселье здесь справили сразу четыре суда - областной и три районных, что является уникальным для республики. Общая площадь здания превышает 16 тыс. кв.м - в Беларуси больше только Верховный суд. Общий объем инвестиций составил около $15 млн в эквиваленте.

Принявший участие в церемонии открытия председатель Верховного суда Валентин Сукало назвал брестский Дом правосудия одним из лучших не только в республике, но и в странах постсоветского пространства. "Здесь все соответствует международным стандартам. Хочется, чтобы в таком здании торжествовали только закон, справедливость и милосердие. Чтобы это было не только место, где наказывают виновных, но и восстанавливают справедливость, защищают права потерпевших. Чтобы это здание было настоящим правовым центром Брестской области, здесь оказывалась правовая помощь, правовые консультации, люди получали правовое образование", - сказал Валентин Сукало.

Заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич отметил, что Дом правосудия стал настоящим украшением города. "Глава государства уделяет большое внимание как гарантиям независимости судебной системы, так и созданию надлежащих условий для осуществления правосудия. Здесь созданы очень хорошие условия для судей, а самое главное - для людей, которые будут приходить сюда за защитой своих прав и законных интересов", - подчеркнул он.

С новосельем сотрудников четырех судов поздравил также председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

После того, как была перерезана символическая красная лента, гости смогли ознакомиться с новостройкой. Здание оборудовано лифтами, элементами безбарьерной среды, имеются рабочие помещения для судей, 23 зала судебных заседаний, в которых одновременно могут разместиться 700 человек. Все судебные заседания будут сопровождаться аудио- и видеозаписью. "Современные информационно-технические возможности позволяют нам рассматривать дела в режиме видеоконференцсвязи, без вызова людей, доставки обвиняемых, которые находятся под стражей. Все доказательства будут исследоваться в режиме видеосвязи в залах судебных заседаний. Это совершенно другой уровень культуры судебного заседания, культуры процесса", - поделился с журналистами председатель Верховного суда.

По объему нагрузки судьи Брестской области находятся на втором месте после столичных коллег. Как сообщила председатель областного суда Тамара Сучок, в месяц на одного судью приходится более 85 дел и материалов. "С учетом количества дел, которые рассматриваются в областном и трех районных судах, это здание будут ежедневно посещать 400-500 человек. На первых порах наши работники будут помогать людям сориентироваться. Для удобства посетителей мы также разместим указатели", - сказала председатель областного суда.

Ожидается, что в октябре Дом правосудия введут в строй в Барановичах.-0-