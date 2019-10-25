Дом с наивысшим классом энергоэффективности построили в Бресте

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дом с наивысшим классом энергоэффективности А+ построили в Бресте. Для города это первый такой проект, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный архитектор КУП "Брестжилстрой" Максим Сутягин.

Всего в четырехэтажном здании по ул. Колесника располагается 36 одно-, двух- и трехкомнатных квартир. Проектировщиком выступил Институт жилища НИПТИС им. Атаева.

От других многоэтажек дом отличает высокое сопротивление теплопередаче у наружных стен (4,61 против 3,84, то есть на 20% больше), система поквартирной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, отопление "теплый пол".

Высокое сопротивление теплопередачи достигается за счет увеличения толщины утеплителя до 240 мм. Панели соединены бессварочным методом при помощи тросовых петель. Изделия, применяемые при строительстве, сертифицированы на территории стран Евросоюза.

Управление системой ведется с панели с ЖК-экраном, размещенной в кухне. Жилец может выставлять интенсивность воздухообмена и температуру воздуха в квартире отдельно для дневного и ночного времени суток. Для каждого из помещений выполнен отдельный контур из греющих труб, подключенный к распределителю.

Отопление идет за счет труб, уложенных специальным образом в конструкции пола. По словам главного архитектора, по сравнению с радиаторным отоплением "теплый пол" экономичнее (экономия составляет от 20-30% до 60%).

Энергоэффективный дом - это здание, соответствующее по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию классу А+, А или В.-0-