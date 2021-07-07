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07 июля 2021, 16:33

Дом самостоятельного проживания инвалидов открылся в Чаусском районе

Фото mogilevnews.by
Фото mogilevnews.by

7 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чаусском районе открылся дом самостоятельного проживания для граждан, которые ранее находились в психоневрологических домах-интернатах и были восстановлены в дееспособности либо сохранили дееспособность по достижении 18 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в Чаусском райисполкоме.

В торжественном открытии дома самостоятельного проживания "Росинка" приняли участие министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко и председатель Чаусского райисполкома Александр Ефимчиков, которые отметили важность появления в регионе столь значимого социального объекта.

По словам Ирины Костевич, социальная защита - особая сфера, которая сопровождает людей на протяжении всей жизни. "Когда к человеку приходит беда, именно соцзащита помогает найти себя и реализоваться в обществе, - сказала она. - Территориальные центры социального обслуживания населения сегодня выполняют огромную работу, помогая пожилым людям и людям с инвалидностью жить в домашних условиях. Сегодня в стране 92 дома-интерната, где проживают более 20 тыс. человек, нуждающихся в заботе. За последние пять лет мы помогли 65 людям вернуться к реальной жизни, устроиться на работу, завести семьи, родить и воспитывать детей". Ирина Костевич высказала огромную благодарность работникам дома-интерната за их неустанный труд в сложных условиях пандемии COVID-19. В качестве подарка на новоселье она передала учреждению телевизор.

Дом самостоятельного проживания разместился на базе Чаусского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов. Он рассчитан на единовременное проживание 18 человек, в том числе людей с ограниченными возможностями. В нем обустроена отдельная двухкомнатная квартира с безбарьерной средой для инвалидов-колясочников.

Объект появился в районе благодаря инициативе ирландской благотворительной организации, которая уже более 15 лет успешно сотрудничает с учреждениями социального обслуживания Могилевской области. За счет спонсорских средств выполнен ремонт административного здания Чаусского дома-интерната и приобретено оборудование, необходимое для создания дома самостоятельного проживания. "Всего на эти цели затрачено Br228,7 тыс., в том числе на выполнение ремонтных работ - Br171,8 тыс., приобретение оборудования и мебели - Br56,9 тыс.", - уточнили в райисполкоме.

Дом самостоятельного проживания позволит решить вопрос жизнеустройства лиц, восстановленных в дееспособности, которые могут проживать самостоятельно, и тех, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.-0-

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