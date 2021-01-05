Дом-стену бывшего столичного долгостроя "Тамбаза" сдадут в 2022 году

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дом-стену бывшего долгостроя ООО "Тамбаз" в Советском районе Минска сдадут через год. Такая информация размещена в Telegram-канале "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА.

"В настоящее время на объекте трудятся 180 строителей. Здесь утепляют фасад, а также ведут кладочные, сантехнические и штукатурные работы. В конце этого года - начале 2022-го планируем полностью завершить строительство", - сказал глава администрации Советского района Сергей Хильман.

Частный застройщик, возводивший жилой комплекс, обанкротился, и городские власти приняли решение достроить объект силами УКС Советского района. Многоэтажку-столбик по ул.Богдановича сдали в эксплуатацию в минувшем октябре.-0-