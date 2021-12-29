Дома-интернаты Витебской области собрали в подсобных хозяйствах более 800 т овощей и фруктов

29 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Свыше 700 т овощей и около 100 т фруктов смогли собрать в этом году дома-интернаты Витебской области в подсобных хозяйствах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

"Для проживающих в домах-интернатах такие хозяйства служат нескольким целям. Во-первых, работа в них является частью лечебно-трудовой терапии. Во-вторых, постояльцы этих учреждений сами заботятся, чтобы на столе была экологически чистая продукция. И третий полезный эффект, который дает общение с растительной сокровищницей (а это не только плодоовощные насаждения, но и цветы, травы), - улучшение общего самочувствия и увеличение продолжительности жизни", - отметила Вера Астапенко.

Она добавила, что урожай в домах-интернатах собирают не только осенью, но и с наступлением холодов. В распоряжении учреждений есть теплицы, в том числе отапливаемые, которые можно задействовать и зимой, а весной выращивать в них рассаду для огородов. Так, в тепличном хозяйстве Максимовского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов Городокского района в середине декабря собрали более 20 кг зеленых перьев лука. Выращенная продукция добавила свежую нотку в привычное меню проживающих. К новогоднему столу в доме-интернате планируют собрать еще не менее 20 кг зелени. Здесь также подготовили новую партию лука, свыше 1 т, для посадки на перо и 300 кг отправили на посадку в отделение сопровождаемого проживания территориального центра социального обслуживания населения Городокского района в агрогородке Бычиха.-0-