Дома взаимопомощи и соцподдержки для пожилых появились в Березовском районе

1 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе организовано проживание пожилых граждан в домах взаимопомощи и социальной поддержки, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор территориального центра социального обслуживания населения Людмила Мороз.

Инновационную для Брестской области форму социальной работы впервые в районе опробовали летом. Сейчас здесь уже организовано четыре таких дома, в которых совместно проживают восемь пожилых граждан. В отличие от домов зимовки проживание в домах взаимопомощи и соцподдержки не ограничено холодным сезоном, они могут функционировать круглый год.

"Это стационарзамещающая форма, которая равнозначна и даже превосходит по своему эффекту дома зимовки. Помещение принадлежит одному из пожилых граждан, который готов на добровольной безвозмездной основе делить с кем-то свой кров. Как правило, такую услугу мы предлагаем одиноким пожилым людям, которые живут на хуторах, в отдаленных малонаселенных пунктах. По сути, мы только начали ее внедрять, и она оказалась очень востребованной", - отметила Людмила Мороз.

Березовский ТЦСОН активно осваивает и другие инновационные технологии. Сейчас в районе насчитывается 9 приемных, 5 замещающих, 70 патронатных и 29 гостевых семей, функционируют пять домов зимовки. В Белоозерске открыт второй в Брестской области дом совместного самостоятельного проживания (сейчас там обитают два человека). Пользуются спросом такие формы соцуслуг, как "Санаторий на дому" и "Родные люди".

В сентябре в центре внедрили новую форму оказания социальных услуг по психологическому сопровождению - "Служба хорошего настроения". Она адресована пожилым людям, которые находятся на надомном обслуживании. По их желанию психолог центра может выехать на дом, побеседовать по телефону, оказать психологическую помощь и поддержку, провести тест по скайпу. А с 1 октября в ТЦСОН заработала "Служба милосердия и заботы", направленная на организацию безвозмездного дополнительного ухода за нуждающимися в этом пожилыми людьми и инвалидами.-0-