Домик Деда Мороза откроется в минском парке Горького 22 декабря

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домик Деда Мороза в минском парке им. Максима Горького с 22 декабря начнет принимать маленьких гостей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".

Добрый волшебник с верными помощниками белочками и зайчиками будет принимать посетителей с 10.30 до 18.30. Программа рассчитана на детей от 3 до 11 лет, но возможно и поздравление ребят более старшего возраста.

По традиции дедушка поинтересуется, как прошел уходящий год, поздравит с наступающим, предложит игры и загадки, с удовольствием выслушает стихотворения и песни. Ни один ребенок не уйдет от главного героя новогодних праздников без подарка из волшебного сундучка.

Билеты в сказку минчане могут приобрести уже сейчас. В нынешнем сезоне, как и ранее, предполагается как индивидуальное (до трех человек), так и групповое посещение (4-10 или 11-20 детей). По опыту прошлых лет, за две недели домик посещают не менее 800 детей. Группы могут формироваться заранее.

Сказочная избушка будет работать до 7 января.-0-