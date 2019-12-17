Домик Деда Мороза откроется в Минском зоопарке 21 декабря

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк приглашает гостей окунуться в атмосферу новогоднего волшебства. За порцией праздничного настроения можно отправиться на предновогодние представления и мероприятия, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Для гостей подготовили театрализованную игровую программу "Новогодняя крЫсота", которую покажу 21 декабря. В этот же день здесь торжественно откроется домик Деда Мороза, состоится награждение победителей конкурса рисунка "Как звери Новый год встречают…". Призы лучшим художникам вручит сам Дед Мороз. Также будут организованы показательные кормления животных.-0-