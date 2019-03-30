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Домики для ушастых сов появились в Лошицком парке

Регионы 30.03.2019 | 16:32
Ушастая сова. Фото из архива
Ушастая сова. Фото из архива

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры и активисты во время экологической акции в Лошицком парке смастерили домики для ушастых сов, сообщили БЕЛТА в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Инициативу по сохранению популяции пернатых реализует Центр экологического воспитания и развития. Мероприятие собрало жителей различных микрорайонов Минска и пристоличных населенных пунктов, в том числе семьи с детьми. Они сплели 11 гнездовых корзинок, одну из которых сразу закрепили на высоком дереве. "При желании каждый может сделать такую же у себя дома или на даче", - рассказала координатор акции Дарья Колос.

В предыдущие годы в Минске акция проходила в урочище Серебряный лог, где уже висят пять гнездовых корзин, посещаемых совами. Обследование территории Лошицкого парка в зоне реки Свислочь показало, что заросшая кустарниками, черной ольхой и прибрежной травянистой растительностью пойма является спасительным местом обитания различных видов птиц. Здесь могут жить и ушастые совы, если для них найдется подходящая жилплощадь.

Корзинки из гибких веток ивы изготавливаются по специальной методике. Во время крепления к дереву они наполняются лесной подстилкой, чтобы быть привлекательными и удобными для пернатых.

Как отмечают орнитологи, около 20 лет назад в Лошицком парке и его окрестностях без труда можно было обнаружить пять и более гнезд ушастых сов. Сейчас же их почти нет, хотя для Минска это нередкая птица. Проблемы ушастых сов связаны с сокращением количества естественных платформ для гнездования.

"Акции по поддержке птиц и их местообитаний в городской экосистеме позволяют объединять людей, которые стремятся принимать активное участие в сохранении дикой природы в пределах столичного мегаполиса и своей малой родины", - считают организаторы.

Лошицкий и соседние с ним парки (Серебряный лог с экотропой "Город птиц", парк Серебрянский с экотропой "Серебряный лог", парк Грековой, парк в Чижовке, где также создана экотропа) входят в структуру водно-зеленых коридоров Минска. По мнению экологов, это не только зоны отдыха горожан. Они удаляют загазованный воздух в столице, заменяя его чистым.-0-

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Теги
акция, Минск, природные ресурсы
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