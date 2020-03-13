Допмеры для пресечения незаконного оборота и транзита алкоголя примут в Гомельской области

13 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные мероприятия для предотвращения незаконного оборота спиртосодержащей продукции пройдут в Гомельской области с 16 по 20 марта, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Организованный по инициативе регионального милицейского ведомства комплекс мер будет направлен на профилактику пьянства, пресечение незаконного оборота и транзита алкоголя и иной спиртосодержащей продукции. Будут задействованы сотрудники РОВД области, УГАИ, Департамента охраны.

По словам заместителя начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолия Васильева, в 2019 году в регионе было изъято более 31,8 тыс. л самогона, самогонной браги и фальсифицированных спиртных напитков, а также 108 самогонных аппаратов. За нарушение антиалкогольного законодательства к административной ответственности привлечено более 1,1 тыс. человек.

Над предотвращением незаконного оборота алкоголя работают в области постоянно. "В любое время граждане могут сообщить по телефону 102 информацию о занимающихся незаконным оборотом спиртосодержащей продукции и самогоноварением. Конфиденциальность гарантируется", - подчеркнули в УВД.-0-