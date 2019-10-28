Допмеры по дорожной безопасности реализуют в Гомельской области

28 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс дополнительных мер реализуют в Гомельской области для обеспечения безопасного дорожного движения. Об этом шла речь сегодня на совещании в Гомельском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник УГАИ УВД облисполкома Андрей Гаркуша констатировал рост в регионе в этом году основных показателей аварийности. Так, в некоторых районах возросло количество погибших, травмированных в ДТП. Наиболее сложная обстановка с гибелью людей в авариях отмечается в Буда-Кошелевском и Советском районе Гомеля. Как было разъяснено, ежедневно через областной центр проезжает более 90 тыс. единиц транспорта, 60 тыс. - через Советский район. Это связано в первую очередь с транзитом, в том числе большегрузов из-за ремонта моста через Сож в Гомельском районе. Ситуация стабилизируется после его открытия, которое запланировано на ближайшее время. Всего же в области зарегистрировано более 570 тыс. транспортных средств, при этом прирост только за 2018 год составил почти 10 тыс. единиц. Значительная часть транспорта сконцентрирована именно в областном центре.

По словам начальника УГАИ, на протяжении ряда последних лет регистрировалось снижение уровня смертности на дорогах области, а в 2018 году и вовсе фиксировались минимальные значения показателей аварий. Для стабилизации уровня аварийности в настоящее время Госавтоинспекцией принимаются и реализуются мероприятия по наиболее проблемным направлениям.

Как отметил докладчик, выработку мер по снижению уровня аварийности в регионе обсудили на недавнем областном координационном совещании. На нем речь шла об аспектах движения на ведомственном транспорте, особенно агропромышленного комплекса, перевозки детей, выполнения ямочного ремонта на дворовых территориях, совершенствования дорожных условий на Привокзальной площади и вблизи торгового центра "Мандарин Плаза" областного центра, установки на улицах пешеходных ограждений, строительства дополнительных светофорных объектов. Эти темы взяты на контроль.

В числе наиболее перспективных путей для снижения уровня аварийности на совещании была обозначена грамотная организация дорожного движения через исключение на конкретных участках пересечения транспортных и пешеходных потоков конфликтов пешеходов и водителей, ограничение маневрирования и перестройки транспорта в разные полосы на магистралях с плотным потоком и др.

Среди дополнительных мер руководитель областной ГАИ назвал запрещение левых поворотов на некоторых участках главной артерии областного центра - улице Советской, обустройство на этой же улице дополнительных карманов для остановок общественного транспорта. Появление таких же карманов будет целесообразным и на остановках "Областная больница", "ОАО "Татьяна" по проспекту Октября, на отдельных отрезках по улице Ильича, Хатаевича.

Также была поднята тема соблюдения правил парковки, в первую очередь возле учреждений образования, где потенциальная опасность огромная. "Госавтоинспекиция предлагает вблизи учреждений образования данную проблему решить путем установки малых архитектурных форм в виде полусфер, что не повлечет за собой значительных расходов", - сказал Андрей Гаркуша. В списке первоочередных адресов - СШ №11, 21, гимназия №36 областного центра.

Андрей Гаркуша отметил, что с положительной стороны зарекомендовали кольцевые развязки как в городах, так и на трассах. Данную практику следует внедрять и в дальнейшем. "В настоящее время назрела необходимость обустройства кольцевой развязки на пересечении автодороги Р82 Октябрьский - Паричи - Речица с улицы Заводской Светлогорска", - добавил он.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул особую роль в обсуждаемой теме комиссий по безопасности дорожного движения, созданных в областном и горрайисполкомах. Губернатор отметил, что в этом направлении важно полностью исключить формализм, детально анализировать текущую обстановку и перспективы на будущее. Также он обратил внимание на необходимость более широкого использования госавтоинспекторами технических средств, чтобы контролировать соблюдение водителями скоростных режимов. "Все принимаемые меры, в том числе и улучшение состояния дорог, должны привести к стабилизации ситуации", - сказал он.

Начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Васильев заострил внимание на важности внедрения новых форм и мер для создания безопасного дорожного движения. "Уровень инфраструктуры в населенных пунктах, который закладывался несколькими десятилетиями ранее, на сегодня уже не позволяет переработать существующий поток транспортных средств", - сказал начальник УВД. Он подчеркнул, что в регионе стоит изучать и перенимать опыт других территорий в этом направлении. "Факторы, которые влияют на безопасность дорожного движения, должны быть минимизированы", - резюмировал он.-0-