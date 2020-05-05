Допмеры по профилактике коронавируса приняты в Гродненской области по требованию прокуратуры

5 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры в общежитиях, магазинах, аптеках и социальных объектах Гродненской области приняты дополнительные меры по профилактике COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

В Гродно прокуратура совместно со специалистами зонального центра гигиены и эпидемиологии выявила нарушения в общежитиях УЖРЭП Ленинского и Октябрьского районов города, ОАО "Гроднопромстрой", ОАО "Союзпроммонтаж" и ОАО "Радиоволна". Среди недостатков отмечены несоблюдение режима обработки помещений общего пользования и неправильное приготовление растворов для дезинфекции. Порой не проводились и влажные уборки с использованием дезсредств.

"Мониторинг работы предприятий торговли и сферы услуг областного центра показал, что обслуживающий персонал не в полной мере обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты. На многих объектах в общедоступных местах отсутствовали дозаторы с антисептиками и инструкции по их применению. Не проводились термометрия сотрудников и влажная уборка помещений", - отметили в службе информации прокуратуры региона.

В Ивьевском районе нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства допускали работники аптеки. Они не использовали защитные маски и перчатки при продаже лекарств. Кроме того, в принадлежащем КСУП "Субботники" магазине "Для Вас" не имелось средств для антисептической обработки рук покупателей.

Работники отделения круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов территориального центра социального обслуживания населения Вороновского района контактировали с проживающими до того, как у них было подтверждено отсутствие признаков инфекционных заболеваний. Здесь также не соблюдалась технология приготовления пищи и периодичность замены постельного белья.

По результатам проведенных проверок в Гродно, Вороновском и Ивьевском районах вынесены представления и предписания. Исполнение актов надзора взято на контроль.-0-