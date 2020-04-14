Дополнительные автобусы пустят к местам захоронения в Минске на время религиозных праздников

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запреты на посещение мест захоронения в период предстоящих религиозных праздников в Минске вводиться не будут. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, минчан просят соблюдать меры предосторожности и по возможности воспользоваться дополнительными услугами столичных транспортников. Принято решение пустить к городским кладбищам больше общественного транспорта. Это позволит добраться к месту назначения более комфортно и безопасно.

Так, 18-24 апреля с 8.00 до 18.00 время ожидания автобусов №5Э, 68, 31, 94С, 170Э, 109 составит не более 10 минут. А 25-27 апреля с 8.00 до 18.00 по этим же маршрутам пустят дополнительный подвижной состав, время ожидания сократится. 28 апреля с 7.00 до 18.00 будет организована работа дополнительных автобусов №970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э и продлена до 20.00 работа маршрутов №5Э, 68 ,31, 94С, 170Э, 109.-0-