Дополнительные рабочие места предоставят учащейся молодежи в Минске - Кухарев

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тема трудоустройства учащейся молодежи обсуждалась сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Как подчеркнул глава столицы Владимир Кухарев, в городе насчитывается около 150 тыс. студентов. Представители учащейся молодежи во время встреч с руководством города часто поднимают вопросы трудоустройства, выражая готовность работать как временно, в период каникул, так и на постоянной основе, приобретая опыт в своей будущей профессии. С руководителями предприятий и организаций уже прорабатывается вопрос более активного предоставления рабочих мест студентам.

"Нужно комплексно поработать эти вопросы как со студентами, так и с нанимателями, чтобы максимально вовлечь молодых людей в трудовую деятельность. Следует создать механизмы, позволяющие любому студенту, желающему найти работу, иметь доступ ко всем базам вакансий, а также своевременно получать всю необходимую информацию по вопросам трудоустройства", - сказал Владимир Кухарев.-0-