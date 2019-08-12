Дополнительный автобус пустят из Минска в Озерцо в связи с проведением "У-лётнага фэста"

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсы по пригородному автобусному экспрессному маршруту №203Э "АС Юго-Западная - Музей народной архитектуры и быта" будут организованы 17-18 августа из Минска в деревню Озерцо в связи с проведением культурно-массового мероприятия "У-лётны фэст" на территории музея, сообщили БЕЛТА в "Минсктрансе".

17 августа автобус будет ходить от АС "Юго-Западная" в 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.30, 14.15, 15.10, 16.10, 16.40, 17.20, 18.00, 18.55, 19.48, 20.20, 21.00, 21.35, 22.25. Выехать в Минск из музея народной архитектуры и быта можно будет в 11.31, 12.15, 12.51, 13.35, 14.01, 14.50, 15.45, 16.45, 17.15, 17.55, 18.40, 19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.20, 23.00.

18 августа автобус отправится от АС "Юго-Западная" в 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.30, 14.15, 15.10, 16.10, 16.40, 17.20, 18.00. Обратно транспорт будет выдвигаться в 11.31, 12.15, 12.51, 13.35, 14.01, 14.50, 15.45, 16.45, 17.15, 17.55, 18.40.

"У-лётны фэст" в этом году состоится в третий раз. В первый день посетители смогут познакомиться с творчеством белорусских и зарубежных музыкантов, в том числе металл-групп в программе "Без тормозоff". На второй день запланировано проведение обрядового мероприятия "Спасаўка-ласаўка", рассказы про первый, второй и третий Спасы, белорусские народные песни, танцы и игры. В течение всего фестиваля будут проходить показательные выступления спортивных и легкомоторных самолетов, вертолетов и другой авиатехники, мастер-классы по изготовлению и запуску моделей ракет и росписи магнитов авиатематики, ярмарка ремесленников. Также посетителям предложат подняться в небо на воздушном шаре, покататься на мотоциклах и самолетах, принять участие в экскурсии по памятникам музея.-0-