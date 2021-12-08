Дополнительный газификатор устанавливают в 6-й больнице Минска

Фото Минздрава
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе модернизации системы лечебного газоснабжения сегодня в больнице №6 Минска начались работы по установке газификатора объемом 5 т, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Как рассказал главврач больницы Игорь Юркевич, в пандемию COVID-19 системы здравоохранения всех стран осознали необходимость в увеличении доступа к медицинскому кислороду. Установка газификатора позволит оказывать помощь большему числу пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, так как удастся увеличить количество кислородных точек.
Оборудование поставлено в больницу за счет местного бюджета.-0-