Дополнительный транспорт пустят в Минске 5-7 мая в направлении кладбищ

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в связи с массовыми посещениями кладбищ с 5 по 7 мая к местам захоронений пустят дополнительный транспорт, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

В направлении Западного кладбища в эти дни увеличат количество автобусов на маршруте №170Э и продлят время его работы до 20.00 (в 20.00 - последнее отправление в Минск). В период с 18.00 до 20.00 интервал движения составит 30 мин. С 7.00 до 18.00 будет ходить дополнительный автобусный маршрут №970Э "АС Юго-Западная - Западное кладбище", который будет отправляться по мере наполнения салона. Посадка будет организована на остановках "АС Юго-Западная", "Ст.м Петровщина", "Малиновка-6", на ст.м. "Малиновка" остановки не будет. Добраться до мест отправления это автобуса можно будет с 7.00 до 18.00 на временных троллейбусах №25Д "ДС Кунцевщина - Ст.м. Петровщина" и №70 "ДС Кунцевщина - АС Юго-Западная".

На Колодищанское кладбище и кладбище Королев Стан будут ходить автобусы №31. С 5 по 7 мая будет увеличено количество транспорта на маршруте, движение продлят до 20.00 (с 18.00 до 20.00 интервал составит 30 мин). С 7.00 до 18.00 пустят дополнительный автобусный маршрут №972Э "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище": отправление по наполнению салона с остановок "ДС Уручье-2", "Ст. м. Уручье". Автобусы №172Э "ДС Уручье-2 - Колодищанское кладбище" ходить не будут.

7 мая с 7.20 до 18.20 с остановочных пунктов "ДС Уручье-2", "Ст. м. Уручье" будут ездить автобусы №275Э "ДС Уручье-2 - Королев Стан".

Посадка в автобусы №31, 275Э, 972Э на ст. м. Уручье будет вестись на отдельной площадке (бывшей остановке пригородных маршрутов). Для проезда к местам отправления автобусов 7 мая с 7.00 до 18.00 запланировано увеличение количества троллейбусов на маршруте №41.

Добраться до Михановического кладбища 5-7 мая можно на автобусе №5Э вплоть до 20.00 (в 20.00 последнее отправление с кладбища, последние два часа движения интервал составит 30 мин). Дополнительно с 7.00 до 18.00 будет ходить автобус №975Э "Ст. м. Автозаводская - Кладбище Михановичи" (отправление по наполнению салона от ст.м. "Автозаводская", посадку организуют на остановках "ст.м. Автозаводская", "Ташкентская", "ДС Чижовка").

7 мая с 7.00 до 18.00 дополнительно пустят автобус №971Э "ДС Запад-3 - Кладбище Михановичи". Отправление - по мере наполнения салона, сесть в автобус можно на остановках "ДС Запад-3", "Малиновка-6". Также в это время для проезда к местам отправления автобусов планируется организовать работу автобусного маршрута №3С "ДС Чижовка - Вокзал", увеличить количество автобусов №148С и троллейбусов №92.

К Северному кладбищу 5-7 мая будут ходить автобусы №68 и №109. Количество транспорта на маршрутах увеличат, время их работы продлят до 20.00 (в 20.00 последнее отправление Минск, с 18.00 до 20.00 интервал будет 30 мин).

5-6 мая с 7.00 до 18.00 к кладбищу можно будет доехать на автобусах №973Э "ДС Запад-3 - Северное кладбище". Отправление по расписанию, посадка - на остановках "ДС Запад-3", "Ст. м. Каменная горка".

7 мая с 7.00 до 18.00 по наполнению салона организуют движение дополнительных автобусов №974Э "Кульман - Северное кладбище" (посадка на "Кульман"), №979Э "ДС Карбышева - Северное кладбище" (посадка на "ДС Карбышева"), №977 "1-е ворота - 2-е ворота" (посадка на "1-е ворота", "2-е ворота"), №973Э "ДС Запад-3 - Северное кладбище" (посадка на "ДС Запад-3", "Ст. м. Каменная горка"). В это время для проезда к местам отправления автобусов запланировано увеличение числа автобусов №29, 921, троллейбусов №2, 46 и трамваев №11.

К слову, 7 мая в связи с ограничением движения всех видов транспорта по ул. Кульман автобусы №19 "ДС Карастояновой - Слепянка" в направлении ДС "Карастояновой" будут следовать по ул. М.Богдановича, пл. Бангалор, ул. Орловской, ул. Карастояновой с остановкой "Пл. Бангалор" по ул. М.Богдановича.

На Чижовское кладбище 5-7 мая поедет автобус №94С: количество автобусов на маршруте увеличат, время его работы продлят до 20.00 (в 20.00 последнее отправление с кладбища), с 18.00 до 20.00 интервал движения составит 30 мин, посадка на "АС Автозаводская", "Ст. м. Могилевская", "ДС Чижовка".

7 мая с 7.00 до 18.00 для проезда к местам отправления автобуса запланированы организация работы автобусного маршрута №3С "ДС Чижовка - Вокзал" и увеличение количества автобусов на маршруте №148С.

Оплата за проезд в дополнительных автобусах по маршрутам №68, 94C, 109, 970Э, 971Э, 972Э, 973Э, 974Э, 975Э, 979Э будет взиматься одновременно в прямом и обратном направлениях при посадке в Минске. Платить за проезд в автобусах пригородного маршрута №275Э нужно будет по пригородному экспрессному тарифу.-0-