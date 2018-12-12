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Допсредства в Гомеле направят на соцсферу и городское хозяйство

Регионы 12.12.2018 | 14:39

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Поступившие в бюджет дополнительные средства в Гомеле направят на социальную сферу, городское хозяйство. Сегодня депутаты на сессии Гомельского городского Совета депутатов поддержали решения о внесении изменений в бюджет и инвестиционную программу города на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщила начальник финансового управления Гомельского горисполкома Елена Радченко, объем городского бюджета по доходам уточнен более чем на Br22,98 млн. Из них безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета составили свыше Br20,28 млн, средства от проведения субботников - более Br93,7 тыс.

Расходы бюджета скорректированы на такую же сумму. Так, часть средств направят на возмещение транспортных затрат и затрат ЖКХ, на текущий ремонт жилфонда, на материальную помощь молодым семьям при строительстве жилья. Более Br17,4 млн будут направлены на финансирование заработной платы работников учреждений социальной сферы, средства от субботников - в основном на благоустройство районов.

За счет превышения прогнозного объема по доходным источникам сформирован резервный фонд горисполкома.

Также на сессии инвестиционную программу областного центра дополнили двумя новыми объектами. В частности, речь идет о реконструкции помещения бассейна под зал хореографии СДЮШОР №4 и капитального ремонта и модернизации в учреждениях физической культуры и спорта.

Кроме того, сегодня депутаты поддержали решение об уточнении регионального комплекса мероприятий по реализации госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016-2020 годы. "Уточнение обусловлено перераспределением бюджетных финансовых средств между КЖРЭУП "Советское" и КЖРЭУП "Железнодорожное" для обеспечения выполнения задания по модернизации лифтов жилфонда", - пояснил генеральный директор КПУП "Гомельское городское ЖКХ" Виктор Кулаго. По его информации, в 2018 году в Гомеле число замененных лифтов составит 223, это в 4,5 раза больше, чем за предыдущий год. На 2019-й запланировано модернизировать 186 лифтов.-0-

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Теги
бюджет, Гомель, соцзащита
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